ПП-ДБ внася вот на недоверие, дебати и протест най-вероятно в четвъртък

OFFNews 05 декември 2025 в 07:29 3598 0
Депутатите ще гласуват вот на недоверие най-вероятно в петък

Снимка БГНЕС/архив
"Продължаваме промяната - Демократична България" внася днес вот на недоверие срещу икономическата политика на правителството на Росен Желязков. 

От ПП-ДБ обявиха протест в деня на дебатите по вота. 

Според правилника на Народното събрание вотът на недоверие може да бъде обсъден от депутатите не по-малко от три и не по-късно от седем дни след внасянето му. Така очакванията са дебатите по вота да са в четвъртък. 

Гласуването по него трябва да е поне денонощие след края на обсъждането според правилника на НС - тоест в петък на 12 декември. 

Ако всички депутати отидат на работа и се регистрират, за да оцелее правителството са необходими 121 гласа в негова подкрепа. 

На 19 декември е последният работен ден на депутатите преди коледните празници. 

