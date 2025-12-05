ПП-ДБ внася вот на недоверие, дебати и протест най-вероятно в четвъртък

"Продължаваме промяната - Демократична България" внася днес вот на недоверие срещу икономическата политика на правителството на Росен Желязков.

От ПП-ДБ обявиха протест в деня на дебатите по вота.

Според правилника на Народното събрание вотът на недоверие може да бъде обсъден от депутатите не по-малко от три и не по-късно от седем дни след внасянето му. Така очакванията са дебатите по вота да са в четвъртък.

Гласуването по него трябва да е поне денонощие след края на обсъждането според правилника на НС - тоест в петък на 12 декември.

Ако всички депутати отидат на работа и се регистрират, за да оцелее правителството са необходими 121 гласа в негова подкрепа.

На 19 декември е последният работен ден на депутатите преди коледните празници.