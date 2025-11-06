Борисов към ПП-ДБ: Изобщо не ми пука. Докато имам стабилно правителство чрез Пеевски - ще го правя

Благодаря на британския посланик, когото познавам лично, че всички лъжи, които се говореха - че сме търгували тръби, газ, какво ли не, за да се свалят санкциите, с едно писмо го опроверга. За разлика от другите, аз никога не лъжа, каза пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той припомни, че вчера е казал, че лично е разговарял с определени хора по темата за санкциите. "Много по-добре от колегите от ПП-ДБ знам как се свалят санкции", добави Борисов.

Борисов каза, че не толкова отдавна ПП-ДБ говорили пред медиите как "Делян Пеевски се е поправил" и че лидерите на коалицията работили заедно с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" с украинския президент Володимир Зеленски.

"Сега, понеже всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. През вас да им го кажа - докато имам стабилно мнозинство чрез него, и правителството, и държавата - аз ще го правя", заяви той.

За пореден път Борисов напомни за законите, подписвани заедно с Пеевски и лидерите на ПП-ДБ по време на сглобката Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов. Отправи критики към Христо Иванов, че "е напуснал и дезертирал" и го е оставил сам да се оправдава за нещо, което са правили заедно.

"Няма да допусна бюджетът да бъде поставен под риск. Тази година този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Защото в сегашния бюджет майките, медицинските работници, лекарите, учителите, военните взимат повече, полицаите и службите вземат повече, огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените", каза още Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ добави, че ще има среща с работодателските организации, защото му се струва "нечестно", че държавата ги е дотирала с 1 млрд. и 100 млн. от юни досега за евтин ток за бизнеса, което им е генерирало печалби. "Затова ще имат приятен, но тежък разговор с мен относно бюджета", закани се той.

Борисов каза още, че много съжалява, че в парламента ще има комисия "Сорос", която да разследва влиянието на "Отворено общество" в България, защото одобрява дейността на тази фондация. "В комисията ще има моята подкрепа", каза Бойко Борисов.