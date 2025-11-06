Борисов към ПП-ДБ: Изобщо не ми пука. Докато имам стабилно правителство чрез Пеевски - ще го правя

Никога не лъжа. Благодаря на британския посланик, че опроверга лъжите, каза лидерът на ГЕРБ

Ружа Райчева 06 ноември 2025 в 12:08 4226 7
Бойко Борисов, ГЕРБ

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Бойко Борисов

Благодаря на британския посланик, когото познавам лично, че всички лъжи, които се говореха - че сме търгували тръби, газ, какво ли не, за да се свалят санкциите, с едно писмо го опроверга. За разлика от другите, аз никога не лъжа, каза пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Той припомни, че вчера е казал, че лично е разговарял с определени хора по темата за санкциите. "Много по-добре от колегите от ПП-ДБ знам как се свалят санкции", добави Борисов. 

Борисов каза, че не толкова отдавна ПП-ДБ говорили пред медиите как "Делян Пеевски се е поправил" и че лидерите на коалицията работили заедно с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" с украинския президент Володимир Зеленски.

"Сега, понеже всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. През вас да им го кажа - докато имам стабилно мнозинство чрез него, и правителството, и държавата - аз ще го правя", заяви той.

За пореден път Борисов напомни за законите, подписвани заедно с Пеевски и лидерите на ПП-ДБ по време на сглобката Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов. Отправи критики към Христо Иванов, че "е напуснал и дезертирал" и го е оставил сам да се оправдава за нещо, което са правили заедно.

"Няма да допусна бюджетът да бъде поставен под риск. Тази година този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Защото в сегашния бюджет майките, медицинските работници, лекарите, учителите, военните взимат повече, полицаите и службите вземат повече, огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените", каза още Бойко Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ добави, че ще има среща с работодателските организации, защото му се струва "нечестно", че държавата ги е дотирала с 1 млрд. и 100 млн. от юни досега за евтин ток за бизнеса, което им е генерирало печалби. "Затова ще имат приятен, но тежък разговор с мен относно бюджета", закани се той.

Борисов каза още, че много съжалява, че в парламента ще има комисия "Сорос", която да разследва влиянието на "Отворено общество" в България, защото одобрява дейността на тази фондация. "В комисията ще има моята подкрепа", каза Бойко Борисов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    Октим

    06.11 2025 в 13:28

    Дааа, точно от твоя непукизъм по отношение на най-важното в страната, мутро престъпна, държавата е на това дередже! Важното е ти да си крадеш и да говориш лъжи и селски простотии, като след това започваш по най-примитивно и малоумния начин да се оправдаваш като момиченце от детската градина хванато с цигара ...

    craghack

    06.11 2025 в 13:19

    Всъщност лъже. Той не управлява. Ползват го за параван, а срещу това получава малко кинти за себе си и най-верните му авери. Но управлението е доооста далеч от него.

    Зла свекърва

    06.11 2025 в 12:40

    Ето че си дойдохме на думата. Борисов каза: Ще управлявам с Пеевски, докато мога, защото мога. Тук вече не излъга. Иначе лъже като разпран, но тук си каза истината.

    Всички гласували за ГЕРБ - хубаво ли ви стана?
    Харесва ли ви да се подиграва така вашият герой на всички български граждани?

    мнение от IP

    06.11 2025 в 12:37

    Британският посланик със сигурност не е виждал такава виртуозно нелепа интерпретация на писмото на посолството.

    Незначителен червей

    06.11 2025 в 12:32

    Човека поне е честен. Избран съм от народа, ще крада докато мога. Учителят Живков. Ура аааааа аааааа!!!!!

    Джендо Джедев

    06.11 2025 в 12:26

    Хахахахаха, тоя еднокнижник е 1:1 с Краснов.

    user4eto

    06.11 2025 в 12:23

    Имам чувството, че най-големите измикяри, наглеци и мърсъци са събрани в България...
    Шопар до шопара и между шопарите, още един шопар...
     