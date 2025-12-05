АПС са се подписали под вота на недоверие: ''Духът от бутилката вече е изпуснат''

Цялата парламентарна група на "Алианс за права и свободи" (АПС) са се подписали като съвносители на предстоящото внасяне на вота на недоверие към правителството, съобщиха депутати от групата в Народното събрание.

Вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" е на тема "провал в икономическата политика". Това е поредният вот на недоверие срещу правителството, което управлява страната от 16 януари 2025 г., но и което АПС първоначално подкрепяха.

Под вота вече се подписаха и от МЕЧ, като те ще участват и в изготвянето на мотивите.

"Убедени сме, че това е правилният ход, имайки предвид и националното покритие на протестите в България срещу политиката на правителството и вече и персонализирането върху две фигури. Затова и ние сме съвносители на вота на недоверие", посочиха народните представители от фракцията на Ахмед Доган и допълниха, че всички ще го подкрепят в зала и очакват, че ще успее.

Хасан Адемов посочи, че дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката, връщане назад трудно може да има.

"Въпросът не е дали ще падне правителството, или не, въпросът е кога това ще се случи", каза Хасан Адемов.

Той разкритикува и отношението на управляващите и начинът, по който са се опитали силово да прокарат бюджета.Според него в случай, че едно правителство не успее да прокара бюджета си през Народното събрание, това обикновено означава оставка на правителството.