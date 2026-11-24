В най-студеното време от годината МОЛЕЦ канят публиката да се събере заедно около един общ огън, който ще я топли дълго време. Това е „ЖАР“ – първият концерт на групата за 2027 г. Той ще озари Зала 1 на НДК на 21 февруари, а интересът към него още в първите дни е огромен – над 50% от билетите са вече продадени. Предстоящата срещата обещава на меломаните едно специално акустично преживяване с изцяло нови аранжименти на вече утвърдените хитове на любимия музикален дует.

„ЖАР“ ще представи МОЛЕЦ в различна светлина – с акустичното звучене и новосъздадените специално за концерта аранжименти на най-обичаните парчета, феновете ще имат възможността да се докоснат до изпълнителите още по-близо, а познатите мелодии, получили нов живот, ще направят това преживяване още по-лично.

Концепцията на концерта е вдъхновена от образа на лагерния огън в студена зимна вечер. Онзи огън, около който се събираме, за да споделяме усмивки, топлина и истории, но и тишина. Символ на искреността, уюта и човешката близост, той се превръща в метафора, около която е изградено цялото събитие – място, където музиката събира хората и създава усещане за общност. МОЛЕЦ ще пренесат тази атмосфера в Зала 1 на НДК, за да запалят заедно с публиката един голям музикален огън.

„Посред февруарските зимни вечери ще запалим огън, който ще ни събере заедно, и ще се потопим в уюта на топлината на акустиката.“ – споделят за почитателите си двамата музиканти.

С „ЖАР“ МОЛЕЦ ни канят на една вечер, в която музиката ще зазвучи по нов начин, емоциите ще се усещат по-дълбоко и всеки ще може да намери своето място около общия огън. Едно е сигурно – след него ще горим по-силно от всякога!

Билетите са в продажба в мрежата на bilet.bg.

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