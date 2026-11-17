Граждани излязоха тази вечер на антиправителствен протест под надслов “Положението не е розово - демокрацията е диалог”.

Протестиращите настояват за закони, написани заедно със засегнатите, бюджет, в който се виждат нуждите на хората и достойно заплащане. В демонстрацията участват и ученици от НАТФИЗ, включително Деян Еничаров, който е един от организаторите на протестите сред студентите в университета. Младежите заявиха, че се включват в протеста заради съкращаването на финансите за култура в Бюджет 2027 г.

20:09 “Ние просто не знаем нашето минало какво е. Нашето минало е България на три морета, винаги да сме прецакани. Как подготвяш човек, който да може да мисли, като само величаеш? Децата не знаят за комунистическото минало, за Възродителния процес. Защо? Защото идва една дълга ръчичка от Москва, която на трети март ще развее руското знаменце. Защото е много изгодно на тези хора Русия да е приятел. Един агресор, една държава, която ни е обявила за враг”, коментира друг протестиращ.

19:37 “Сега отново сме тук и виждаме как под носа ни се промъква една бавна и славна диктатура. Всяко нещо, което се прави, за да ограничава и се представя като нещо добро, просто се опитва да концентрира властта в определени хора”, заяви Надежда Рангелова от Фондация “За доброто” във връзка със закона за чуждестранните агенти.

19:23 “Искаме държавата да е сигурна. Трябва да пазим границите си, трябва да сме автономни. За да бъдем, трябва да спрем да се правим на жертви. Трябва да знаем, че никой не заслужава да ни напада, затова трябва да знаем кой ни напада”, каза Люцканова.

19:16 Евгения Кусева: “Искаме достъпна среда и униерсален дизайн. Достъпната среда не е привилегия, не е лукс. Ние просто искаме нормални и равни тротоари и нормални скосявания”.

Снимка на Евгения Кусева

19:13 Саша Галдева обясни, че протестиращите не искат само субсидията, а изграждане на едно гражданско общество, където всеки може да разчита на независими институции. “Властите уплашиха хората, взеха цялата власт и започнаха да използват нашите пари”, добави тя.

19:06 “Управляващите очевидно не познават секторите, които трябва да развиват. Ако не разбират нещо, ще им го кажем”, заяви една от организаторите на протеста Мила Люцканова. Тя добави, че проблем на един е проблем на всеки, защото, ако могат да репресират един човек и една сфера, значи могат да го направят с всички. Протестирещите скандират “Слезте!” и “Оставка!”.

Снимки: Деница Иванова/ OFFNews

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