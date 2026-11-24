За една седмица инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ провериха 83 автобуса. За констатирани нарушения са съставени общо 23 акта, от които 8 на превозвачи и 15 на водачи, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Издадени са и 3 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. Проверките са част от предприетите мерки за засилване на контролната дейност преди началото на зимния сезон.

При инспекциите на превозвачите са установени 3 случая на неизпълнение на маршрутно разписание и 2 нарушения, свързани с неспазване на изискванията за времето за управление и почивките на водачите. По 1 акт е съставен за недоказана в срок финансова стабилност, за допускане на превоз с водач без карта за квалификация и за непроведен инструктаж за правилното използване на тахограф.

По отношение на водачите са установени 3 опасни технически неизправности, за които са издадени и 3 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. В 3 случая автобусите са били без поставена табела с маршрута. 2 акта са съставени за непредставяне на маршрутно разписание и за невъведен символ на държавата в началото на пътуването.

По 1 нарушение е установено за използване на карта за дигитален тахограф, издадена на друго лице, за непредставяне на застраховка „Гражданска отговорност“, за превоз на правостоящи пътници по маршрут с дължина над 30 километра и за управление без карта за квалификация на водача.

С оглед наближаването на зимния сезон контролната дейност ще продължи с акцент върху техническата изправност на превозните средства и спазването на изискванията за безопасен превоз на пътници.

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