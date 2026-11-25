Новата анкета на OFFNews отново е на тема пътната безопасност. Сега ви питаме: "Какво трябва да се промени, за да има по-малко пътни инциденти в България?"

Предвидили сме пет възможни отговора. Те са:

1. Координацията между институциите.

2. Навременното обезопасяване на опасните пътни участъци.

3. Постоянен и ефективен контрол за спазване на правилата.

4. По-подготвени и отговорни шофьори.

5. Използване на данни за откриване на рискове и предотвратяване на инциденти.

Очакваме отговорите Ви през следвaщите три дни!

Следете новините ни в :