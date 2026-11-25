Новата анкета на OFFNews отново е на тема пътната безопасност. Сега ви питаме: "Какво трябва да се промени, за да има по-малко пътни инциденти в България?"
Предвидили сме пет възможни отговора. Те са:
1. Координацията между институциите.
2. Навременното обезопасяване на опасните пътни участъци.
3. Постоянен и ефективен контрол за спазване на правилата.
4. По-подготвени и отговорни шофьори.
5. Използване на данни за откриване на рискове и предотвратяване на инциденти.
Очакваме отговорите Ви през следвaщите три дни!
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25.11 2026 в 08:48
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