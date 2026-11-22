Дискусия, посветена на съдбата на българите в Украйна, преживели Гладомора и съветските репресии, се организира от етнографския кинофестивал "ОКО", "Бесарабски фронт" и Тетяна Станева в Нов български университет на 3 декември от 15:00 ч.

"Събитието излиза извън рамките на класическата кинопрожекция или дискусия. Предстои ни откровен разговор, в който ще се опрем на ексклузивни откъси от документалния филм „Място на силата“, със специалното участие на неговата режисьорка Тетяна Станева и поканени експерти", пишат организаторите.

По думите им зрителят чрез филма ще се докосне до автентичните гласове на онези, които помнят: живите свидетелства за ужаса на Гладомора и спомените за жестоките политически репресии. Това са двете неразривни страни на един и същ геноцид, които днес трябва да бъдат чути, анализирани и осмислени, допълва се още в анонса на дискусията.

В програмата ще бъдат включени ключови фрагменти от филма „Място на силата“, анализ и дискусия с режисьорката Тетяна Станева, историци и експерти, както и възможност за въпроси и открит разговор с публиката.

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