Пенелопе Крус, която се очертава като основен претендент в предстоящата надпревара за наградите „Оскар“ с три филма с нейно участие, ще изиграе главната роля и ще продуцира „Патрисия“ (Patricia) – драма на „Нетфликс“ по сценарий и под режисурата на Хуан Диего Бото, съобщи „Варайъти“.

Снимките на „Патрисия“ предстои да започнат скоро, като това ще бъде първият игрален филм, продуциран от Moonlyon – продуцентската компания, която Крус основа в партньорство с Imagina.

Филмът събира отново Крус и Бото след неговия режисьорски дебют „На ръба“ – драма със силна социална насоченост.

Крус се превъплъщава в ролята на Патрисия – жена, която успява да се откъсне от 12-годишна връзка, изпълнена с насилие, само за да се изправи пред поредното тежко изпитание в съда, където трепери за безопасността на децата си.

Актьорският състав включва още Гоя Толедо, Рамон Бареа и Дилън Радли. „След две години писане и дълъг процес на проучване, който включваше часове интервюта с жени, доверили ни своите истории, за мен е привилегия да разкажа историята с този актьорски състав и този творчески екип“, каза Бото.

Крус разкри, че е била ангажирана с разработването на сценария на „Патрисия“ заедно с Бото в продължение на повече от две години. „Много съм развълнувана“, каза испанската актриса. „Това беше едно прекрасно и динамично пътуване заедно с моя скъп Хуан Диего Бото. Хуан е написал прекрасен сценарий и за мен е чест да разкажа тази история с него.“

„Това е изключително важна история и за мен е огромна привилегия да вдъхна живот на този образ. Патрисия олицетворява толкова много жени, които като нея всекидневно са подложени на насилие“, продължи Пенелопе Крус.

Актрисата похвали и испанския екип на „Нетфликс“. „Това е първият ми филм с тях и не бихме могли да бъдем по-щастливи от грижата и вниманието, които проявиха към нас“, допълни тя.

Пенелопе Крус влиза в надпреварата за наградния сезон през 2027 г. с три силни заглавия. Освен в продукцията на „Нетфликс“ „Черното топче“, под режисурата на Хавиер Амброси и Хавиер Калво, актрисата блести още в „Бункер“ на Флориан Зелер и в „Поканата“ на Оливия Уайлд, отбелязва „Варайъти“.

Наградният сезон включва поредица от престижни филмови отличия – от наградите на критиците, „Златен глобус“, БАФТА и отличията на професионалните гилдии до голямата кулминация с наградите „Оскар“ в началото на пролетта.

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