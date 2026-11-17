Иво Димчев ще превърне валсовете на Йохан Щраус в песни и хореографии за желанието и психофизическото здраве. Хайнер Гьобелс ще говори за това как се учат съвременните изпълнителски изкуства, а белгийският колектив NEEDCOMPANY ще покаже как може да звучи невъзможността да се разберем. С тези и още събития Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ отбелязва пет години от откриването си. Празничната програма е от 20 до 24 ноември, а на 22 ноември всички събития са с вход свободен.

Сред гостите са британският продуцент и диджей Даниъл Ейвъри, актьорите Ива Тодорова и Владо Михайлов, музикантът Иван Шопов и формацията „Тригайда“. Програмата включва още танцови пърформанси, изложби, прожекции за деца в Планетариума и обиколка на сградата зад кулисите.

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От откриването си през ноември 2021 г. „Топлоцентрала“ е била домакин на близо 4000 събития. В залите ѝ са се състояли театрални и танцови спектакли, пърформанси, концерти, изложби, работилници и образователни инициативи. Част от афиша са музикалната програма Liminal/Tetza, ACT Festival, „Антистатик“, CineLibri, „Цирколюция“ и Европейските награди за дизайн.

Центърът е създаден със съвместните усилия на независимата артистична общност и Столичната община. През първите си пет години той предоставя на артисти и организации пространство за представяне на работа, копродукции и професионален обмен. Наред със сценичната програма центърът развива и галерия „Куб“, посветена на визуалните изкуства и на проекти, които работят на границата между различни художествени практики.

През 2024 г. „Топлоцентрала“ посрещна пленарната среща на IETM, една от големите международни мрежи за съвременни изпълнителски изкуства. Година по-късно центърът беше домакин и на 99-ата пленарна среща на Trans Europe Halles, европейската мрежа на независимите културни центрове. Как този обмен се отразява на българската сцена и какви условия са нужни, за да могат независимите артисти да работят устойчиво, са сред въпросите на юбилейния форум.

Празничната програма по дни

20 ноември · Иво Димчев открива с „Ди/Щраус техник“

От 20:00 ч. Иво Димчев ще открие програмата с „Ди/Щраус техник“ — музикално-танцов курс за духа, гласа и пъргавостта на публиката. В основата му са мелодии на Йохан Щраус, върху които Димчев изгражда десет песни и хореографии. Темите са желанието и психофизическото здраве, а формата е характерна за артист, който преминава свободно между концерт, танц и пърформанс.

След него програмата продължава с англоезичния спектакъл Back to the Future – Drag, Music and Time Travel. В късните часове на бар-сцената ще звучи Yung & Turnt.

21 ноември · Хайнер Гьобелс, „Тела на властта“ и Даниъл Ейвъри

Германският композитор и театрален режисьор Хайнер Гьобелс ще изнесе лекция за образованието в съвременните изпълнителски изкуства, последвана от разговор с публиката. Носител на Международната награда „Ибсен“ и на Европейската театрална награда, Гьобелс е сред водещите фигури в съвременния музикален театър. В работата си той поставя звука, сценичното пространство, образа и технологиите в различни отношения. Бил е артистичен директор на фестивала Ruhrtriennale и дългогодишен професор по приложни театрални науки в университета в Гисен.

От 19:00 ч. в Зала 2 танцовият пърформанс „Тела на властта“ ще изследва връзката между тялото, контрола и обществените структури.

От 21:00 ч. в Зала 1 британският музикант, продуцент и диджей Даниъл Ейвъри ще представи специален сет за годишнината. Широката публика го познава от дебютния му албум Drone Logic от 2013 г. В музиката му се срещат техно, ембиънт и индустриални звуци, а сред сцените, на които е гостувал, са фестивалът Primavera Sound и лондонският клуб Fabric.

На 21 и 22 ноември от 10:00 до 13:00 ч. в Зала 1 белгийският колектив NEEDCOMPANY ще проведе двудневна работилница за творческия процес и художествените си практики. Основана през 1986 г. от Ян Лауверс и Грейс Елън Барки, компанията работи между театъра, танца, музиката и визуалните изкуства.

22 ноември · Ден на отворените врати с вход свободен

В неделя посетителите ще могат да разгледат сградата зад кулисите, да видят ретроспективна изложба за първите пет години на центъра и изложба на австрийския художник Оливър Реслер. Сценична инсталация ще им даде възможност сами да застанат под прожекторите. В програмата са още 20-минутен филм за „Топлоцентрала“ и прожекции за деца в Планетариума.

Актрисата Ива Тодорова ще води интерактивна среща с публиката за това как посетителите се ориентират в сградата, какво намират в нея и какво им липсва. След това ще има викторина „Познавате ли Топлоцентрала?“ с награди. През деня са предвидени още имерсивният спектакъл „БАБА“ и работилница за създаване на пясъчна мандала.

От 19:00 ч. в Зала 2 пърформансът „Взето от интернет или кратко ръководство за употребата на танца“ ще постави въпроса как социалните мрежи влияят върху работата на артистите и върху съвременния танц. Вечерта включва и концерта „5 години Топлоцентрала – LIVE Music“ с Иван Шопов, Владо Михайлов и „Тригайда“.

23 ноември · NEEDCOMPANY представя Songs of Disconnection

От 19:30 ч. белгийският колектив ще представи Songs of Disconnection — музикален пърформанс на композитора и режисьор Маартен Сегерс за желанието да стигнеш до другия и за трудността да бъдеш разбран. Чрез взаимодействието между гласове, инструменти и сценично действие Сегерс поставя самото общуване в центъра на представлението. Формата се движи между концерт и театър, а напрежението между изпълнителите е част от музиката.

24 ноември · „Вчера, сега и утре“

На датата, на която центърът е официално открит преди пет години, програмата завършва с форума „5 години Топлоцентрала: Вчера, сега и утре“. Независими артисти, представители на културни институции, международни партньори и медии ще обсъдят условията за работа на независимата сцена, възможностите за международни копродукции и бъдещето на пространствата за изпълнителски и визуални изкуства в България. Разговорът ще очертае и приоритетите на „Топлоцентрала“ след първите ѝ пет години.

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