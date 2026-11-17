Проектобюджетът на Министерството на културата за 2027 г. е най-големият в историята на ведомството, твърди ресорният министър Евтим Милошев, цитиран от БТА.

"Това е най-големият бюджет в историята на Министерството на културата и най-голямото увеличение спрямо предходната година", категоричен е той.

Проектобюджетът е в размер на 307 024 800 евро, което е увеличение с 37 973 100 евро или с малко над 14 процента спрямо 2026 г

По думите на Милошев средствата нарастват последователно от 2022 г., когато са малко над 176 млн. евро. Увеличението за 2027 г. е предвидено в условията на бюджетен дефицит и след приключването на програмата по Плана за възстановяване и устойчивост, отбеляза министърът на културата.

Бюджетът е разпределен в две политики и 11 бюджетни програми. Най-голям дял от средствата са предвидени за сценичните изкуства – близо 158,7 млн. евро. За фестивали, конкурси, събития и чествания са заложени 15 389 200 евро, а за филмово изкуство – 32 553 400 евро. За обучение на кадри са предвидени над 50 млн. евро.

За първи път в Националния културен календар е обособена графа за библиотеки, галерии и музеи, които ще могат да кандидатстват при равни условия, посочи Милошев.

Единствената бюджетна програма с намаление е "Администрация" – средствата по нея се понижават от 4 179 000 евро на 3 780 700 евро. Това няма да доведе до съкращаване на служители, уточни министърът на културата.

Почти двойно се увеличават средствата в капиталовата програма – от 5 787 700 евро на 11 528 800 евро. Те ще бъдат насочени към Националната галерия, Националния исторически музей, Националната библиотека, чиито покриви текат, както и към други институции, които се нуждаят от обновяване. Министърът посочи и необходимостта от ремонти на концертната зала в Пловдив и на други сгради, в които се осъществява културна дейност.

„Културата и изкуството живеят във физически пространства. Културата и изкуството живеят на терени, на сцена, във фондохранилища, в музеи, в библиотеки. Това е сграден фонд, който има нужда от средства за поддръжка“, каза Милошев.

Бюджетът за опазването на движимото и недвижимото културно наследство за следващата година се предвижда да бъде 28 547 000 евро. От тях 11,9 милиона евро ще бъдат за опазване на недвижимото културно наследство, а 16,6 милиона евро - за опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства, посочи министърът.

„За първи път въвеждаме финансиране на археология на обекти за период от три години, което дава предвидимост в научните екипи“, уточни той.

За създаване и разпространение на изкуство и достъп до качествено културно съдържание увеличението е 15,3 процента, или около 36 млн. евро. Най-голям дял от средствата са предвидени за сценичните изкуства – близо 158,7 млн. евро, с увеличение от 15,5 млн. евро.

За фестивали, конкурси, събития и чествания в Националния културен календар са заложени 15,4 млн. евро. Увеличението е с 13,6 млн. евро спрямо предходната година, когато в бюджета са били предвидени около 1,8-2 млн. евро, а останалото финансиране е било осигурявано с допълнителни решения на Министерския съвет. Според Милошев включването на средствата в бюджета на министерството ще избегне необходимостта от подобни допълнителни процедури.

За филмово изкуство са предвидени 32 553 400 евро, с увеличение от около 2 млн. евро. За обучението на кадри в областта на изкуството и културата средствата достигат 50 209 000 евро, което е увеличение с над 3 млн. евро. Министерството на културата финансира общо 23 училища – 21 училища по изкуствата и две училища по културата, уточни той.

В проектобюджета са предвидени и 13 мерки, свързани със законодателни и управленски реформи в културния сектор. Сред посочените от министъра направления са меценатството и партньорствата с частния сектор, статутът на артиста, реформата в сценичните изкуства, финансирането на културни проекти, културното наследство, дигитализацията и прозрачността.

Милошев съобщи, че проектозаконът за меценатство се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане до края на седмицата. По Закона за публично-частното партньорство Министерството на културата е дало своите бележки, срокът за публичното обсъждане е изтекъл. „Целта и посоката ни е в културата да влязат и пари от частния сектор“, каза той.

Въпреки това довечера представители на културния сектор ще се включат в антиправителствен протест на площад "Независимост" с искания за преразглеждане на бюджета за догодина.

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