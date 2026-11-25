Шестима души, сред които две деца, са загинали при самолетна катастрофа край южното крайбрежие на САЩ в щата Мисисипи, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американската Брегова охрана.
Водолази са открили телата на жертвите, след като самолет „Чесна“ 210 се е разбил в Мексиканския залив между град Паскагула в Мисисипи и разположения на около 12 километра от брега остров Хорн.
На борда на летателния апарат е имало четирима възрастни и две момчета на възраст 8 и 10 г., заяви говорителят на Бреговата охрана на САЩ Хуан Рос.
Рос допълни, че спасителните екипи са издирвали пътниците и пилота на падналия самолет в продължение на часове. По думите му първоначално са били открити само три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, плаващи във водата.
Според онлайн платформата за проследяване на полети в реално време „ФлайтАуеър“ (FlightAware) самолетът „Чесна“ е летял от Ню Орлиънс в щата Луизиана към Форт Майърс в щата Флорида.Следете новините ни в :
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