Българската симфоник и прогресив метъл изпълнителка Цена Коев представи новия си сингъл „To Die in Lanzarote“ („Да умреш в Лансароте“) с официално лирик видео. Песента, която излезе на 15 ноември, е част от предстоящия ѝ втори студиен албум „Storm in Human Form“ и разказва за любовта към едно място, което някога е било дом, но вече съществува само в спомените.

Вдъхновена от необикновените вулканични пейзажи на Канарските острови, баладата съчетава личната история на изпълнителката с универсалното усещане за носталгия, раздяла и копнеж по изгубеното време.

„С Живко написахме тази песен, вдъхновени от извънземните пейзажи на Лансароте и тържественото величие на живия вулкан Тиманфая. Напуснахме Канарските острови през 2020 г. Те бяха наш дом повече от седем години – място, което ни посрещна с отворени обятия и винаги ще заема специално място в сърцата ни“, разказва Цена Коев.

С течение на времето песента придобива нов смисъл за своите създатели.

„С времето, прекарано далеч от островите, „To Die in Lanzarote“ се превърна за нас от любовна песен в химн за онзи болезнен копнеж по едно по-добро място и време – по дома, който вече не съществува“, споделя певицата.

Музиката е написана от Цена и Живко Коев, който е автор и на текста. В записа участват китаристът Леонардо Поркеду и Любомир Захариев, който отговаря за клавишните инструменти, барабаните, баса и аранжимента. Миксът и мастерингът са дело на Антон Пиперов, а видеопродукцията е реализирана от Петър Генчев и Евелин Георгиев.

Родена в Русе и живееща в Бургас, Цена Коев започва музикалния си път като цигуларка, преди да се насочи към композирането и пеенето. Отличава се с широк вокален диапазон и стил, който съчетава елементи от метъла, операта и джаза.

Тя е първият вокалист на международния проект Vivaldi Metal Project, който обединява класическата музика с енергията на симфоничния метъл. През годините работи с редица известни музиканти от световната рок и метъл сцена, сред които Jeff Scott Soto, Mike Portnoy, Mats Levén, Snowy Shaw и Mistheria.

През 2022 г. издава дебютния си солов албум „Emotions in a Jar“, а предстоящият „Storm in Human Form“ ще бъде вторият ѝ самостоятелен студиен проект.

Новият сингъл ще бъде представен и пред българската публика с кратко концертно турне в края на ноември. Първото участие е на 27 ноември в Max Club в Русе, следвано от концерт на 28 ноември в клуб „Модерен театър“ в Бургас. На 29 ноември Цена Коев ще излезе на сцената на The Pit в София.

Чуйте песента и в Spotify.

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