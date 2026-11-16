Българската изпълнителка DARA, която спечели „Евровизия“ през 2026 г., не получи нито една номинация за 69-ите награди „Грами“, съобщава БГНЕС.

Американската Национална звукозаписна академия обяви претендентите за отличията, като британската певица RAYE оглави списъка с 11 номинации.

Дарина Йотова, известна като DARA, беше предложена за разглеждане в четири категории - „Най-добър нов изпълнител“, „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово поп изпълнение“. В последните три категории тя кандидатства с песента „Bangaranga“, с която на 16 май 2026 г. спечели „Евровизия“ във Виена с 516 точки и донесе първата победа на България в историята на конкурса.

Въпреки международния успех българската певица не успя да попадне сред окончателните номинирани за „Грами“.

Кои са номинираните?

RAYE получи 11 номинации, с което изравни рекорда на Бионсе от 2025 г. за най-много номинации на изпълнителка в рамките на една година. След нея се нарежда Росалия с девет, а Ела Лангли, Миранда Ламбърт, Оливия Родриго и Фийби Бриджърс имат по седем номинации, съобщи Pich Fork.

Сред претендентите за престижните отличия са още Тейлър Суифт, Бруно Марс и Оливия Дийн. Мадона получи четири номинации за албума „Confessions II“, с което общият им брой в кариерата ѝ достигна 32.

Церемонията ще се състои на 7 февруари 2027 г. и за първи път ще бъде излъчена по „Дисни+“, както и по телевизия Ей Би Си и платформата „Хулу“.

Номинираните в категорията „Запис на годината“ са:

„Man I Need“ - Olivia Dean

„Choosin' Texas“ - Ella Langley

„I Just Might“ - Bruno Mars

„WHERE IS MY HUSBAND!“ - RAYE

„the cure“ - Olivia Rodrigo

„Berghain“ - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

„The Fate of Ophelia“ - Taylor Swift

„Dracula“ - Tame Impala With JENNIE

Номинираните в категорията „Песен на годината“ са:

„Berghain“ - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

„Choosin' Texas“ - Ella Langley

„The Cure“ - Olivia Rodrigo

„Hate That I Made You Love Me“ - Ariana Grande

„I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)“ - Taylor Swift

„Man I Need“ - Olivia Dean

„Risk It All“ - Bruno Mars

„Where is My Husband!“ - RAYE

Номинираните в категорията „Най-добро солово поп изпълнение“ са:

„Man I Need“ - Olivia Dean

„Risk It All“ - Bruno Mars

„Where is My Husband!“ - Raye

„The Cure“ - Olivia Rodrigo

„Sauvignon Blanc“ - Rosalía

Номинираните в категорията „Най-добър нов изпълнител“ са:

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

SIENNA SPIRO

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

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