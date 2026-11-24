Чешкото издание Reflex описа случай на елементарна руска пропаганда, която все още се използва и неотдавна е приложена на местните избори в Чехия.

По време на предизборната кампания в град Тринец в Моравско-Силезкия край в пощенските кутии и на автобусните спирки се появиха безплатни 16-странични броеве на вестника „Třinecký Horizont“.

Изданието се позиционира като възроден „Horizont“ – регионален седмичник, който не излиза от девет години.

Трите предизборни броя нямаха нищо общо с оригиналното издание, освен заглавието. Вестникът няма нито посочен адрес на редакцията, нито журналисти, нито уебсайт, нито профили в социалните мрежи. Единственият канал за връзка е e-mail адрес.

Вестникът преследваше две цели: да дискредитира действащото градско ръководство и да промотира избирателната листа на „Независимите“ (Nezávislí), в който бяха включени представители на партията „Свобода и пряка демокрация“ и движението PRO.

Справка, изготвена от екипа на Чешката пиратска партия, разкрива, че главният кандидат в листата на „Независимите“ Иван Фреммер открито поддържа прокремълски възгледи. Отделно - в социалните мрежи той е публикувал руска пропаганда от санкционираната онлайн платформа „Спутник“.

„Ние обобщихме резултатите от нашето разследване в справка, която предадохме на полицията, специалните служби и Управлението за надзор върху финансирането на политическите партии. Необходимо е да се изясни дали това не представлява наказуемо по наказателното право деяние – действия в интерес на чужда държава. Трябва да установим кой всъщност стои зад тази операция и кой я е финансирал. Не е изключено проруските сили да са тествали реакцията на обществото към подобна операция в локален мащаб и да се подготвят за действия с много по-широк обхват“ – заявиха от Чешката пиратска партия.

По отношение на източниците на финансиране на тази скъпоструваща кампания официалните отчети не дават убедителен отговор. Във финансовия отчет на „Независимите“ е посочено, че то е заплатило само двустранична реклама на стойност 78 650 крони (3 146 евро). Партията PRO е заплатила още 6 050 крони (242 евро) за още една реклама. Подготовката и безплатното разпространение обаче на три печатни издания, отпечатани в огромен тираж за целия град, би трябвало да струват значително повече, обясниха от Чешката пиратска партия.

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