Владимир Ампов – Графа ще изнесе клубни концерти в Хасково на 21 ноември и в София на 28 ноември, съобщават от Monte Music. Музикантът представя и новата си песен „Ръка за ръка“.

По думите им песента е посветена на съпругата му Мария, с която са заедно 20 години. Песента разказва за близостта, споделените моменти и чувствата, които времето не променя. „Ръка за ръка“ е личен подарък за съпругата му, който Графа е решил да сподели и с публиката си, допълват още те.

По думите им Графа не прави разлика между голямата зала и клубната сцена. „Отношението и отдадеността му са едни и същи“, казват те. По думите им той не крие вълнението си за предстоящия си концерт в Хасково, където не е пял от дълго време.

Столичният концерт ще се състои на 28 ноември в клуб „Малката Текила“ на ул. „Ангел Кънчев“ 1. По думите на организаторите на същото място някога са се помещавали клубовете Escape, „Терминал 1“ и DOM, а днес пространството е обновено със сцена, озвучаване и мултимедия за концерти на живо.

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