Днес, 25 ноември, в седем български града ще се проведат протести срещу насилието над жени.
Организаторите на шествието заявиха, че насилието над жени не е изолиран случай или „семеен” проблем, а обществена реалност, която често остава скрита зад затворени врати, премълчани истории и страх. Те напомнят, че от началото на тази година поне 12 жени и момичета са убити от партньори и близки.
За седма поредна година протестното шествие ще бъде под наслов "Нито една повече".
Протестите ще се проведат:
- В София от 18:30 ч. пред Съдебната палата
- В Пловдив от 18:00 ч. на Пл. Съединение
- Във Варна от 18:00 ч. пред Съдебната палата
- В Бургас от 18:30 ч. пред сградата на Община Бургас
- Във Велико Търново от 18:00 ч. пред Съдебната палата
- В Стара Загора от 17:30 ч. на Парк "Алана"
- В Трявна от 17:00 ч. пред Съдебната палата
Организаторите призовават хората от градовете, в които няма организиран протест, да се самоорганизират и да разкажат на останалите за протестите и за Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който е днес, 25 ноември.
Протестиращите ще настояват за пълно и навременно транспониране на европейската Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие, кризисни центрове, достъпна правна помощ, психологическа подкрепа и специализирани услуги в цялата страна, превенция, която започва преди насилието, институции, които разпознават риска, реагират навреме и носят отговорност и публична статистика за насилието над жени, по които да се разработват политики и да се измерва дали те работят.
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