Бившият министър на културата, скулптор и едно от лицата на „Отровното трио“ гостува на Искра Ангелова днес от 19:00 ч. в „Културата с Искра Ангелова“ на живо в подкаста в YouTube канала на OFFNews.

Бюджетът за култура за 2027 г. е рекорден - над 307 млн. евро, с 14,1% повече от предходната година. Но ще стигнат ли парите до творците и ще променят ли нещо в системата? Самият министър Евтим Милошев признава, че секторът остава хронично недофинансиран. Защо тогава отново се отлага реформата?

За това ще разговаряме с проф. Велислав Минеков - художник с международна кариера, преподавател в Националната художествена академия и два пъти служебен министър на културата.

През лятото на 2020 г. Минеков беше сред най-разпознаваемите лица на антиправителствените протести. Заедно с Арман Бабикян и Николай Хаджигенов, като част от „Отровното трио“, той настояваше за оставките на Бойко Борисов и Иван Гешев. Година по-късно сам влезе във властта.

Какво успя да промени като министър и какво не? Защо продължават проблемите с финансирането на театрите, оперите, музеите и независимите артисти? Какво се случи с обещаните законодателни промени и кой носи отговорност за несъстоялите се реформи?

Ще се върнем и към 10 юни 2021 г., когато заедно с Минеков говорихме пред протестиращите пред БНТ с искане за оставката на Емил Кошлуков. Тогава журналисти, свалени от екран или напуснали обществената телевизия, внесохме отворено писмо с близо 2500 подписа в защита на свободното слово. Пет години по-късно въпросът за политическата независимост на обществените медии остава болезнено актуален. Какво трябва да се промени в Закона за радиото и телевизията и в начина на избор на СЕМ?

Ще говорим и за самия него - за баща му, големия скулптор Величко Минеков, за съпругата му - актрисата Ани Вълчанова, за неговото собствено изкуство, за европейския му път и за разочарованието от българската действителност, което го кара наскоро да заяви пред Deutsche Welle: „Западни никога не сме били“.

Найден Тодоров вече предложи стратегическа рамка за развитието на културата, Евтим Милошев обещава промени във финансирането, а Минеков настоява за преработване на пет ключови закона.

Каква реформа всъщност е нужна на българската култура? И ако утре отново стане министър, какво би направил Минеков през първите сто дни?

Гледайте „Културата с Искра Ангелова“ - днес, понеделник, от 19:00 ч., на живо по OFFNews.

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