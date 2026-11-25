В споровете около войната на Русия срещу Украйна чуваме познатия рефрен, че ако днес бъде позволено на Путин да откъсне Донбас заради рускоезичното население, то утре Ердоган би могъл да поиска Кърджали заради българските етнически турци?! Тъжно е човек да наблюдава как една справедлива кауза се защитава с безпочвени твърдения...

По този начин се налива вода в мелницата на онази пропаганда, срещу която уж се води битка. Днес България е член на НАТО и Европейския съюз. Етническите турци в България също са пълноправни граждани на ЕС. Идеята, че някой в Кърджали би пожелал да замени европейския си паспорт за икономическата несигурност и влошаващото се състояние на човешките права в Турция, е напълно неадекватна на реалността. В докладите на Freedom House (https://freedomhouse.org/country/turkey) страната запазва статута си на „несвободна“ с резултат 32 от 100 точки през 2026 година…

Неоосманизмът – влияние без териториални претенции

Съвременната външна политика на Анкара, често определяна като неоосманизъм, не цели промяна на границите, а културно, икономическо и политическо влияние чрез „мека сила“ на Балканите. Поставянето на един кантар на съвременна Русия с днешна Турция е не просто грешка в анализа, а обида към здравия разум и към българския интерес. Турция е наш съсед, съюзник в НАТО, с нея ни свързват стогодишни договори за границите. Разбира се, Ердоган обича гръмките приказки за „душевните граници“, но те са предназначени за вътрешна употреба пред наивните тълпи.

Вярно е, че при управлението на Реджеп Тайип Ердоган Турция възприе доктрина за „изнесена отбрана“ с цел превантивни действия извън границите си – в Сирия и Ирак, но когато се прави паралел между Близкия изток и Балканите, трябва да се имат предвид няколко неща. Първо, в Северна Сирия беше налице разпаднала се държавност в условията на гражданска война и липса на граничен контрол, докато България е стабилна държава, член на ЕС и НАТО, с гарантирани международни граници. Второ, в Северна Сирия имаше въоръжени групировки като ИДИЛ, организиращи атентати на турска територия. Трето, основните играчи в Сирия – като САЩ и Русия – на практика допуснаха операциите чрез двустранни договорки.

Истинската беда на този „аргумент за Кърджали“ е, че той събужда най-тъмните, най-първичните инстинкти в българската душа, провокирайки първосигнални реакции. Старите страхове обличат нови дрехи и излизат на мегдана във фейсбук и по телевизионните студиа, за да плашат хората със страшни сценарии. Но в реалната политика смесването на епохите е нелепо. Да плашиш днешните българи с нова Османска империя, е все едно да облечеш модерен републикански чиновник в тежкия кафтан на турски паша от 19-и в.

Основната грешка на тази неоправдана аналогия се крие в отъждествяването на съвременната руска държавна доктрина с политиката на Република Турция. Русия никога не е късала напълно връзката със своето имперско минало, точно обратното – тя го реинтегрира в своята съвременна национална идеология. За разлика от нея, съвременна Турция се ражда върху руините на Османската империя чрез съзнателен, решителен и болезнен отказ от имперския модел. Мустафа Кемал Ататюрк и основателите на Републиката ясно очертават границите на новата национална държава. Кемалистката революция не просто сваля султанския кафтан от гърба на новата държава, тя отхвърля османския универсализъм и териториалния ревизионизъм. Анкара отдавна е приела загубата на Балканите като безспорен факт. Границата между Турция и България е утвърдена завинаги с Лозанския мирен договор (1923 г.) и Ангорския договор за „вечен мир“ (1925 г.). Кърджали не е коридор за оцеляването на Турция. Анкара държи златния ключ на региона – Проливите (Босфора и Дарданелите).

Нещата са съвсем прости. В съвременна България етническите турци в Кърджали и Лудогорието не са обсадени в калета и не чакат спасители, точно обратното е –те са свободни граждани на Европейския съюз.

Семеен скандал в клуба на НАТО? Изключено!

България и Турция седят на една и съща маса – НАТО. България е пълноправен член и на Европейския съюз. Евентуални териториални претенции на Анкара към София биха означавали фатален сблъсък със собствения й отбранителен блок и пълна икономическа изолация от основния й търговски партньор в лицето на ЕС. Такъв сценарий е невъзможен и немислим, защото би срутил целия покрив над главата на самата Турция. За разлика от това, Русия нападна Киев именно защото не беше защитен от подобни гаранции за сигурност.

България няма нужда от измислени призраци на юг, за да разбере и осмисли съдбата на Украйна. Сравнението между реална война в Украйна и хипотетичен сценарий в Кърджали е евтин трик, който подменя нуждата от сериозни аргументи в защита на Украйна с измислени страхове.

Б. ред. - Мехмед Юмер е журналист и външнополитически анализатор. Издател е на сайта obzornews.bg. Статията му е написана специално за OFFNews. Други статии от Мехмед Юмер можете да прочетете тук.

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