Издателят Любен Козарев, собственик на „Изток-Запад“, отговори на откритото писмо на издателя Манол Пейков, в което той постави въпроса защо издателството на Козарев разпространява идеите на руския крайнодесен идеолог Александър Дугин и олигарха Константин Малофеев чрез книгите в поредицата си „Катехон“.

В позиция, публикувана на официалната страница на издателство „Изток-Запад“, Любен Козарев заявява, че не възнамерява да се занимава с подобни спорове, особено в навечерието на Коледния панаир на книгата. По думите му той е решил да реагира заради многобройните обаждания от приятели и сътрудници.

Ето пълния текст на позицията му:

Уважаеми читатели и колеги,



По принцип не се занимавам с глупости, преди Коледния панаир на книгата – още по-малко. Днес обаче получих множество обаждания от сътрудници и приятели и ще напиша нещо само заради вас.



Ако атаките бяха лично срещу мен, щях да кажа „да си гледат работата“ (но не толкова многословно). Има обаче и нещо друго, което вече е наистина сериозно: става дума за отношение както към нашите автори, така и към поне още стотина човека (толкова е екипът на „Изток-Запад“, като включим и преводачите, редакторите, рецензентите и консултантите: сърцето и мозъка на издателството), посветени на това да правят достъпни на български език знакови достижения на човешката мисъл от цял свят. Затова ще отговоря именно на тях:



Имаше една мисъл, че не е добра идея да се бориш с определен вид животно: накрая и двамата ще сте целите в кал, но разликата е, че на него ще му е приятно. Затова, колеги и приятели, продължавайте да водите битките, които наистина си заслужават!



Любен Козарев

Малко след публикацията на Козарев Манол Пейков отговори публично, като подчерта, че критиките му не са насочени срещу служителите и сътрудниците на издателството.

Той посочи, че вместо аргументи е получил обидно сравнение, и отново настоя за отговор на двата основни въпроса: как и защо едно издателство съвместява в каталога си автори като Дугин и Малофеев с Жан-Жак Русо и Ан Епълбаум.

Ето пълния текст на отговора му:

Ето "отговорът" на г-н Козарев на откритото ми писмо от вчера, публикуван на официалната страница на издателство "Изток-Запад" преди минути. (Не мога да го споделя, затова го копирам като снимка.)



Отговор до мен няма, нито обръщение към мен – очевидно го е счел за ненужно. Затова пък е намерил място в иначе краткия си текст да ме оприличи на "определен вид животно".



Ще подмина това с великодушие, но пък ще си позволя да отговоря на инсинуацията, че писмото ми било "атака срещу целия екип на издателството".



Не, г-н Козарев, не е. Всъщност е точно обратното – единственото, което съдържа писмото ми по адрес на вашия екип, са комплименти, при това доста незавоалирани.



Атаката е лично към вас – човекът, който взема издателските решения. И не е атака, а простичък въпрос, или по-скоро два:



● К а к успявате да съвместите под един идеен, етически и естетически покрив Малофеев и Дугин с Русо и Епълбаум?



и



● з а щ о го правите?



Това е всичко, което очаквам да разбера. (Съдейки по многобройните коментари под писмото ми – далеч не само аз.)



Разбирам фрустрацията ви, но е добре да си дадете сметка, че аз съм единствено неин катализатор. Истинската причина за нея е химическото съединение на две съвършено несъвместими вещества, които се опитвате да съхранявате в една и съща епруветка в собствената си издателска лаборатория.



Все още можете да намерите (относително) достоен начин да излезете от тази ситуация.



Искрено се надявам да намерите сили, характер и самообладание, за да го сторите – не заради мен, а заради многобройните ви отдадени читатели и заслужаващото уважение и изграждано с десетилетия завидно издателско портфолио.



Колегиални поздрави,



Манол Пейков

Повод за публичния сблъсък е въпросът за мястото на руската националистическа и имперска идеология на българския книжен пазар и отговорността на издателите, които предоставят платформа за нейното разпространение.

Александър Дугин е сред най-известните идеолози на руския неоевразийски национализъм, а Константин Малофеев е руски олигарх, свързван с подкрепата за проруски сепаратистки формирования в Украйна и санкциониран от Запада.

В първоначалното си открито писмо Пейков поставя въпроса за присъствието на подобни автори в издателски каталог, който включва и произведения на утвърдени европейски мислители и съвременни защитници на демократичните ценности.

Отговорът на Козарев обаче измества спора от издателските решения към защитата на професионалната репутация на „Изток-Запад“ и неговия екип.

Така след размяната на публични позиции основният въпрос си остава: къде минава границата между издателския плурализъм и отговорността за легитимирането и разпространението на съмнителни политически идеологии в историческото време, което обитаваме?

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