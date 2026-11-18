Издателят Любен Козарев, собственик на „Изток-Запад“, отговори на откритото писмо на издателя Манол Пейков, в което той постави въпроса защо издателството на Козарев разпространява идеите на руския крайнодесен идеолог Александър Дугин и олигарха Константин Малофеев чрез книгите в поредицата си „Катехон“.
В позиция, публикувана на официалната страница на издателство „Изток-Запад“, Любен Козарев заявява, че не възнамерява да се занимава с подобни спорове, особено в навечерието на Коледния панаир на книгата. По думите му той е решил да реагира заради многобройните обаждания от приятели и сътрудници.
Ето пълния текст на позицията му:
Уважаеми читатели и колеги,
По принцип не се занимавам с глупости, преди Коледния панаир на книгата – още по-малко. Днес обаче получих множество обаждания от сътрудници и приятели и ще напиша нещо само заради вас.
Ако атаките бяха лично срещу мен, щях да кажа „да си гледат работата“ (но не толкова многословно). Има обаче и нещо друго, което вече е наистина сериозно: става дума за отношение както към нашите автори, така и към поне още стотина човека (толкова е екипът на „Изток-Запад“, като включим и преводачите, редакторите, рецензентите и консултантите: сърцето и мозъка на издателството), посветени на това да правят достъпни на български език знакови достижения на човешката мисъл от цял свят. Затова ще отговоря именно на тях:
Имаше една мисъл, че не е добра идея да се бориш с определен вид животно: накрая и двамата ще сте целите в кал, но разликата е, че на него ще му е приятно. Затова, колеги и приятели, продължавайте да водите битките, които наистина си заслужават!
Любен Козарев
Малко след публикацията на Козарев Манол Пейков отговори публично, като подчерта, че критиките му не са насочени срещу служителите и сътрудниците на издателството.
Той посочи, че вместо аргументи е получил обидно сравнение, и отново настоя за отговор на двата основни въпроса: как и защо едно издателство съвместява в каталога си автори като Дугин и Малофеев с Жан-Жак Русо и Ан Епълбаум.
Ето пълния текст на отговора му:
Ето "отговорът" на г-н Козарев на откритото ми писмо от вчера, публикуван на официалната страница на издателство "Изток-Запад" преди минути. (Не мога да го споделя, затова го копирам като снимка.)
Отговор до мен няма, нито обръщение към мен – очевидно го е счел за ненужно. Затова пък е намерил място в иначе краткия си текст да ме оприличи на "определен вид животно".
Ще подмина това с великодушие, но пък ще си позволя да отговоря на инсинуацията, че писмото ми било "атака срещу целия екип на издателството".
Не, г-н Козарев, не е. Всъщност е точно обратното – единственото, което съдържа писмото ми по адрес на вашия екип, са комплименти, при това доста незавоалирани.
Атаката е лично към вас – човекът, който взема издателските решения. И не е атака, а простичък въпрос, или по-скоро два:
● К а к успявате да съвместите под един идеен, етически и естетически покрив Малофеев и Дугин с Русо и Епълбаум?
и
● з а щ о го правите?
Това е всичко, което очаквам да разбера. (Съдейки по многобройните коментари под писмото ми – далеч не само аз.)
Разбирам фрустрацията ви, но е добре да си дадете сметка, че аз съм единствено неин катализатор. Истинската причина за нея е химическото съединение на две съвършено несъвместими вещества, които се опитвате да съхранявате в една и съща епруветка в собствената си издателска лаборатория.
Все още можете да намерите (относително) достоен начин да излезете от тази ситуация.
Искрено се надявам да намерите сили, характер и самообладание, за да го сторите – не заради мен, а заради многобройните ви отдадени читатели и заслужаващото уважение и изграждано с десетилетия завидно издателско портфолио.
Колегиални поздрави,
Манол Пейков
Повод за публичния сблъсък е въпросът за мястото на руската националистическа и имперска идеология на българския книжен пазар и отговорността на издателите, които предоставят платформа за нейното разпространение.
Александър Дугин е сред най-известните идеолози на руския неоевразийски национализъм, а Константин Малофеев е руски олигарх, свързван с подкрепата за проруски сепаратистки формирования в Украйна и санкциониран от Запада.
В първоначалното си открито писмо Пейков поставя въпроса за присъствието на подобни автори в издателски каталог, който включва и произведения на утвърдени европейски мислители и съвременни защитници на демократичните ценности.
Отговорът на Козарев обаче измества спора от издателските решения към защитата на професионалната репутация на „Изток-Запад“ и неговия екип.
Така след размяната на публични позиции основният въпрос си остава: къде минава границата между издателския плурализъм и отговорността за легитимирането и разпространението на съмнителни политически идеологии в историческото време, което обитаваме?Следете новините ни в :
Искра Ангелова
Искра Ангелова е филолог, актриса и журналист, завършила е телевизионна журналистика в САЩ. Фулбрайтов специализант и дългогодишен продуцент, главен редактор и водещ на телевизионни авторски формати по трите национални телевизии. 14 години е водещ на културното токшоу по БНТ “Нощни птици”.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2252
6
18.11 2026 в 21:18
3010
5
18.11 2026 в 21:18
Дугин е човекът, който онзи ден публикува собствено видео с признанието, че руснаците убиват украинците, защото ги обичат.
Малофеев е човекът, който плащаше сметките и организираше логистиката на руския терорист Гиркин, който беше един от инструментите на подпалването на руско-украинската война.
Когато публикуват "достиженията на мисълта" на тези конкретни хора, ще включат ли броя на човешките трупове, които са преки последици от техните "достижения"?
2990
4
18.11 2026 в 20:34
6799
3
18.11 2026 в 20:13
Знакови достижения на човешката мисъл?
Не са само Дугин и Малофеев.
Дълга поредица са вече издадените.
А дали са включени още много, по които работят?
Системно е!
С помощта на Иво Христов.
Дали са издавали и речите на Хитлер?
Речите на Путлер?
На Сталин?
На Иди Амин?
На Пол Пот?
На Саддам Х.?
На Ким Ир Сен?
?????????
Дали имат такива планове?
2
18.11 2026 в 19:18
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
1
18.11 2026 в 18:56
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Си Дзинпин показа на Путин къде му е мястото: Не го допусна до себе си и Тръмп за общата снимка (видео)
Пеканов нарече ''подкрепа за хората'' бюджета с растящ дълг, спорни приходи и риск от още по-голям дефицит
Джеф Безос изиграл съществена роля при избора на новия Агент 007
Разкриха клон на Ку-клукс-клан в Пловдив при разследването на убийството на Георги Кузев
Депутатите отложиха за утре блиц контрола на министъра на отбраната, нямало свободна зала