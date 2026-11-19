Многогласният хор „Пепино Мереу“ от Тонара, Сардиния, ще изнесе два концерта в София на 23 ноември, понеделник. Гостуването е част от събитието „Сардиния среща България“, посветено на музиката, традициите и културния обмен.

Първият концерт е от 11:00 ч. в СУ „Атанас Далчев“, а вторият — от 18:00 ч. в Дома на културата „Красно село“. И двете събития са отворени за широката публика с вход свободен. След изпълненията гостите ще могат да опитат традиционни сардински специалитети.

Хорът идва от Тонара в провинция Нуоро и ще представи песни, които разказват за идентичността, паметта и обичаите на острова. Програмата предлага среща със сардинската музикална култура и възможност за общуване между общностите чрез музика и споделени традиции.

„Сардиния среща България“ се организира от Италианския културен институт в София в сътрудничество с Асоциацията за защита на италианските емигранти и техните семейства (AITEF), Културно дружество „Сардика“ – София, хор „Пепино Мереу“ и Италианската търговска камара в България.

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Хор „Пепино Мереу“ е основан на 1 март 1995 г. в Тонара с идеята да съхранява музикалните традиции на Сардиния и поезията на родния си край. Съставът включва 21 хористи и е ръководен от маестро Джани Гарау. През 2010 г. певците гостуват в Аржентина и изнасят концерт в Националния конгрес, а през 2015 г. получават златна и сребърна диплома на международния фестивал „Cantate Kaunas“ в Литва. Първият им албум, Tittia, излиза през 2005 г. Единадесет от дванадесетте произведения в него са по стихове на Пепино Мереу, чието име носи хорът. Istituto Italiano di Cultura di Sofia

Гостуването в София има и още една цел — да постави основите на побратимяване между Тонара и Перник. Двата града споделят традиция в изработването на хлопки, посочват организаторите.

Тонара е прочута и със своето тороне — сладък специалитет с мед и ядки, близък до бялата халва. Местните майстори го приготвят с бадеми, орехи или лешници. Официалният туристически сайт на Сардиния определя Тонара като селището, което произвежда най-много тороне на острова. Сред другите местни вкусове са сладкиши с ядки, сирена, тънки хлябове и печива с лук или сирене.





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