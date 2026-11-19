Почина барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Попа. Тъжната новина съобщиха колегите му от група "Уикеда" с публикация в официалния си профил във Facebook.

"Попе, много рано си тръгна, приятелю… Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел. Почивай в мир! Винаги ще си останеш един от нас", написаха музикантите.

Владимир Георгиев е роден на 2 юли 1964 г. и е един от познатите барабанисти на българската пънк и рок сцена. Той е първият барабанист на група "Контрол".

Музикалният му път започва с пънк групата "Холера". Легендарният барабанист беше част и от "Фикс", "Контрол", "Конкурент", "КГБ" и "Уикеда".

В "Уикеда" Георгиев свири от 2007 до 2023 г. с малки прекъсвания. През годините участва в концерти и музикални проекти, които оставят следа в българската алтернативна сцена.

Освен като изпълнител той е познат и като преподавател по барабани.

OFFNews изказва съболезнования на близките на Владимир Георгиев.

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