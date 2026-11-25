Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево. Сред тях има и малки деца.

По информация на БНТ плавателният съд е навлязъл в български териториални води от Турция. Екипи на "Гранична полиция" са проследили движението на лодката, след което мигрантите са изведени на брега.

На всички са раздадени одеяла.

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