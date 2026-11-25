Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево. Сред тях има и малки деца.
По информация на БНТ плавателният съд е навлязъл в български териториални води от Турция. Екипи на "Гранична полиция" са проследили движението на лодката, след което мигрантите са изведени на брега.
На всички са раздадени одеяла.Следете новините ни в :
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