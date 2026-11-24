Надежда Ганева е гост в последния епизод на подкаста ''Трети Март 1918'' с водещ Алекс Димов. В центъра на разговора са международните отношения, променящият се геополитически баланс и мястото на Русия в съвременния световен ред.

Особен акцент е поставен върху отношенията между САЩ, Китай и Русия, както и върху амбициите на Владимир Путин да позиционира страната си като водеща световна сила.

''Китайският президент демонстрираше на Путин, че големите двама на световната сцена са Си Дзинпин и Доналд Тръмп, а Путин ще стои в ъгъла'', коментира Ганева.

Тази оценка поставя въпроса за реалната тежест на Москва на международната сцена. Докато Кремъл продължава да прокламира идеята за многополюсен свят, икономическата зависимост на Русия от Китай поставя под съмнение равнопоставеността в отношенията между двете държави.

Какви са геополитическите амбиции на Пекин, каква е ролята на Вашингтон и къде остава Москва в съперничеството между големите световни сили?

Вижте целия разговор с Надежда Ганева в последния епизод на подкаста ''Трети Март 1918''.

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