Брад Пит обяви, че снимките на дългоочакваното продължение на „Бандата на Оушън“ ще започнат в края на 2027 г. В новия филм отново ще се съберат Джордж Клуни, Джулия Робъртс, Мат Деймън, Дон Чийдъл и самият Пит, съобщава „Варайъти“ (Variety).

„Става дума за края на следващата година“, заяви актьорът на холивудската премиера на новия си филм The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Снимките на „Бандата на Оушън 14“ първоначално бяха планирани за следващия месец, след като веднъж вече бяха отложени през юни. Сега обаче продукцията се измества с още близо година.

Режисьор на новия филм ще бъде Дейвид Лийч, известен с „Джон Уик“, „Атомна блондинка“ и „Бързи и яростни: Хобс и Шоу“. Сценарият е дело на Джордж Клуни и дългогодишния му творчески партньор Грант Хеслов.

„Уверявам ви, Грант и Джордж наистина умеят да пишат добри сценарии“, коментира Пит.

Клуни за първи път заговори за възможността да бъде заснета нова част от поредицата още през 2023 г., когато разкри, че разполага със „страхотен“ сценарий.

През януари тази година Джулия Робъртс също потвърди, че е прочела текста и е останала приятно изненадана.

„Да, чела съм сценария. И бях леко изненадана, защото си мислех: „О, каква ли ще бъде историята?“. И е добър. Искам да кажа, че не бихме го направили, ако не беше добър“, заяви актрисата на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“.

Новият филм ще бъде петата продукция във франчайза, започнал през 2001 г. с „Бандата на Оушън“ на Стивън Содърбърг. Следват „Бандата на Оушън 12“ (2004), „Бандата на Оушън 13“ (2007) и спинофът „Бандата на Оушън 8“ (2018), в който главните роли изпълняват Сандра Бълок и Кейт Бланшет.

Брад Пит отново е Клиф Бут, но този път под режисурата на Дейвид Финчър

Междувременно Брад Пит се завръща към една от най-обичаните си роли – тази на каскадьора Клиф Бут от „Имало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино, за която спечели „Оскар“ за най-добър актьор в поддържаща роля през 2020 г.

Продължението, озаглавено The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, е написано от самия Тарантино, но режисурата този път е поверена на Дейвид Финчър.

„Проектът стоеше замразен на рафта около девет месеца“, разказа Пит. „Често се случва така. После в един момент ми хрумна една идея... Дадох я на Финчър, когато се качихме на самолета, кацнахме и той каза: „Да, мога да го направя“. Обадих се на Куентин. Той хареса идеята и ето ни тук.“

Действието на новия филм се развива няколко години след събитията в „Имало едно време в Холивуд“, в Лос Анджелис през 70-те години на миналия век.

Клиф Бут вече е изоставил каскадьорската работа и се е превърнал в киномеханик в киносалон в Западен Холивуд. Новият му живот обаче крие и неочаквана тъмна страна – от време на време той работи като наемен убиец.

Пит признава, че завръщането към героя след толкова години първоначално го е затруднило.

„Имах кратък момент, в който си казах: „По дяволите, какво точно правех в първия филм?“. Но веднага влизаш отново в ритъм“, споделя актьорът.

За Брад Пит това е поредно сътрудничество с Финчър, с когото работи за първи път по култовия трилър „Седем“ (1995). Двамата създават заедно и „Боен клуб“ (1999), както и „Странният случай с Бенджамин Бътън“ (2008).

„Невероятно е какъв късмет имаме. Направо е нереално. Съвместната работа на тези двамата е като термоядрен синтез“, коментира Пит съчетаването на творческите светове на Тарантино и Финчър.

Актьорът не крие и желанието си да се завърне към още един от последните си големи екранни успехи – автомобилната драма „F1: Филмът“, като заяви, че с удоволствие би участвал в нейно продължение.

Така през следващите години Брад Пит може да се завърне към три от най-популярните си екранни превъплъщения – харизматичния обирджия Ръсти Райън, каскадьора Клиф Бут и автомобилния състезател Сони Хейс.

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