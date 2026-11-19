Спектакълът „Вера с V. Като Victory. Разговор на актриса с пианист“, посветен на една от най-ярките фигури на българския модернизъм – художничката Вера Недкова (1906–1996), ще има своята премиера на 19 и 20 ноември в нейния дом на столичната улица „11 август“ №2.

В последните репетиционни дни творческият екип подготвя необичаен визуално-музикален пърформанс, в който слово, музика и движение съживяват спомена за голямата българска художничка. Представлението се разгръща в автентичното пространство на нейния апартамент, превърнат в място за среща между миналото и настоящето.

Приживе Вера Недкова дарява дома си на държавата чрез Националната галерия с желанието той да продължи да живее като пространство за изкуство – с изложби, концерти и театрални представления. Десетилетия след смъртта ѝ тази нейна мечта продължава да се осъществява.

„Вера с V. Като Victory. Разговор на актриса с пианист“ пресъздава отделни моменти от живота на художничката чрез своеобразен диалог между документалното и въображаемото. Писма на Вера Недкова, нейни картини и лични предмети се превръщат в отправни точки за сценичен разказ, в който спомените придобиват нов живот.

Спектакълът възниква от спонтанното взаимодействие между слово, музика и жест. В него артисти от различни области на изкуството изграждат съвременен образ на художничката, като преплитат биографични фрагменти с творческа интерпретация.

В екипа участват актрисата Линда Русева, композиторът и пианист Ивайло Василев, авторката Майя Праматарова, режисьорът Костадин Бонев и художничката Тита Димова-Вантек.

Премиерните представления са с покани, като всички места за 19 и 20 ноември вече са изчерпани. Организаторите обаче предвиждат спектакълът да продължи срещите си с публиката и след премиерата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Култура’96“ на Столичната община и в партньорство с Националната галерия.

Автор на плаката е Мила Лозанова, а репетиционните фотографии са дело на Виолета Апостолова-Лети.

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