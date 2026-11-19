Германската служба за вътрешно разузнаване поздрави британския актьор Робърт Патинсън за избора му за новия Джеймс Бонд и използва случая, за да обясни с чувство за хумор колко различна е истинската работа на тайните служби от приключенията на агент 007. Вместо взривяващи се автомобили, високотехнологични джаджи и мартини, (разклатено, но не разбъркано), германските разузнавачи предлагат кафе, екипна работа и канцеларски материали от отдела за снабдяване, съобщава ДПА.
Федералната служба за защита на конституцията (BfV) публикува в профила си за кариерно развитие в Instagram поредица от шеговити съвети към новия екранен Бонд, които всъщност са насочени към потенциалните кандидати за работа в германското контраразузнаване.
„При нас някои неща се случват по-различно, отколкото във филмите за Джеймс Бонд“, отбелязват от службата, като уточняват, че професията все пак е вълнуваща и разнообразна.
След това германските разузнавачи се обръщат директно към знаменития агент с поредица от въпроси и отговори.
„Представяте се на всички с пълното си име? Рисковано.“
„Пиете мартинито си разклатено, а не разбъркано? При нас първо има кафе.“
„Взривявате кола при всяка мисия? Автопаркът и бюджетът ни казват „не“.“
„Спасявате света съвсем сам? Ние предпочитаме екипната работа.“
Не е пропуснат и Кю – легендарният специалист по техническото оборудване на Джеймс Бонд, който снабдява агента с всевъзможни фантастични приспособления.
„Писалката ви е от Кю? Нашите идват от отдела за снабдяване“, шегуват се германските разузнавачи.
Зад хумористичната публикация стои и съвсем практична цел – привличането на нови служители. Германската служба използва огромния интерес към новия Джеймс Бонд, за да популяризира възможностите за професионална кариера в разузнаването.
Че действителната работа на тайните служби няма почти нищо общо с холивудските приключения, потвърждава и Герхард Конрад, дългогодишен служител на германската Федерална разузнавателна служба (BND).
Пред списание „Шпигел“ той разказва, че рядко гледа филмите за Бонд и обикновено попадал на тях случайно по телевизията.
„Поклащах глава и винаги казвах: „Стига с тези глупости“, спомня си бившият разузнавач. Според него истинската професия е свързана преди всичко със събиране, проверка, анализ и обработване на информация, а не с престрелки, преследвания и експлозии.
Поводът за необичайната реакция на германските служби е официалното обявяване на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд на 16 ноември.
40-годишният британски актьор ще наследи Даниъл Крейг, който се сбогува с ролята във филма „Смъртта може да почака“ („No Time to Die“) през 2021 г.
Патинсън става седмият актьор, който ще изиграе агент 007 в официалната филмова поредица, след Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг.
Новият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов, известен с „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“, по сценарий на Стивън Найт, създателя на „Остри козирки“. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а продукцията е под шапката на Amazon MGM Studios.
Патинсън, който придоби световна популярност с поредицата „Здрач“, а впоследствие изигра и Батман, определи новата си роля като сбъдната мечта и огромна чест.
Докато Холивуд се подготвя за следващото приключение на агент 007, германското контраразузнаване вече му напомни, че в истинския шпионски свят дори най-добрите агенти трябва да се съобразяват с бюджета.Следете новините ни в :
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