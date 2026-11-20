В родния град на Кристо американският историк на архитектурата Майкъл Кълън разкри как една пощенска картичка от 1971 г., пет политически отказа и пълна финансова независимост променят историята на съвременното изкуство.

„Само защото някой ти е казал „НЕ“, не означава, че трябва да се откажеш!“

С това послание американският историк на архитектурата Майкъл Кълън завладя публиката в родния град на Кристо. На 20 ноември 2026 г. Център Кристо и Жан-Клод в Габрово посрещна човека, чиято пощенска картичка от 1971 г. поставя началото на един от най-емблематичните художествени проекти на XX век – „Опакованият Райхстаг“.



Събитието, с което Кълън стъпи за първи път в Габрово и отбеляза 55 години от първата си съвместна работа с Жан-Клод, се превърна в емоционален урок по постоянство и вяра в силата на изкуството.



„За нас е важно да включваме хората, които са работели с Кристо и Жан-Клод. Това е начинът, по който се докосваме до техния начин на създаване на изкуство“,

подчерта при откриването директорът на Центъра Маргарита Доровска.

Една среща в Ню Йорк и политическите откази

Историята започва през август 1971 г., когато Майкъл Кълън предлага на Кристо и Жан-Клод да опаковат Райхстага, след което на 12 ноември двамата се срещат в Ню Йорк. Кълън припомни и българския контекст от младостта на Христо Явашев и практиката да се прикриват съоръжения по пътя на „Ориент Експрес“. Проектът обаче среща сериозна съпротива – през май 1977 г. председателят на Бундестага Карл Карстенс категорично отказва разрешение, което поставя началото на дълги години на политически откази. Кълън остава „тихият дипломат“ на артистите в Германия, проучва архивите и издава монография за сградата през 1983 г.

Пълна финансова и политическа независимост и реализация

Повратният момент идва в края на 80-те и началото на 90-те години след падането на Берлинската стена и решението столицата да бъде върната в Берлин. Кълън си сътрудничи с архитектурния екип, а Кристо води лични разговори с депутати, което води до одобрение от Бундестага на 25 февруари 1994 г.



Оставайки верни на принципа си за абсолютна творческа свобода, Кристо и Жан-Клод финансират мащабния проект изцяло сами – чрез продажбата на свои подготвителни рисунки, колажи, макети и ранни творби, без да приемат държавни субсидии или външно спонсорство. Между 24 юни и 7 юли 1995 г. Райхстагът е обвит в сребриста тъкан и сини въжета, наблюдаван на живо от около 5 милиона души, а отзвукът от този проект продължава да отеква и до наши дни...



Интересна подробност е, че платът, който е използван, както и въжетата, са изцяло рециклирани, като специално за плата се знае, че е използван за производство на килими (от обратната страна на килимите), тъй като Кристо и Жан Клод са имали специално отношение към опазването на околната среда.

Светлинен реверанс 30 години по-късно

Днес „Опакованият Райхстаг“ продължава да живее в колективната памет като един от символите на обединен Берлин. През юни 2025 г., по повод 30-годишнината от реализацията на проекта, германската столица отдаде специална почит на Кристо и Жан-Клод, като „опакова“ сградата в светлина. С помощта на 24 мощни проектора върху западната фасада на Райхстага оживяха дигитални платнени ленти, развяващи се от вятъра. Символичното начало на прожекцията беше дадено с натискането на бутон, обвит в оригинално парче сребриста тъкан от 1995 г., с участието на племенника на Кристо – Владимир Явашев.



Пред публиката в Габрово Майкъл Кълън обобщи дългогодишната борба зад това непреходно наследство с думите:



„Мотивира ме това, че идеята беше моя – тя беше като мое дете... Изкуството е по-велико от политиците!“

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