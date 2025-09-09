BG Elves разпространи нови кадри от камери от инцидента с полицейския шеф в Русе

Фейсук групата BG Elves разпространи кадри, за които твърди, че са от охранителни камери, от нощта на нападението над шефа на МВР в Русе Николай Кожухаров.

От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа на 18-годишния Кирил Гочев - един от четиримата младежи, обвинени за нападението, в съдебна зала. Гочев твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал. Родители на момчетата пък твърдят, че шефът на МВР-Русе и съседът му били пияни.

Миналата седмица русенската полиция съобщи, че началникът й старши комисар Николай Кожухаров е пребит от шофьори, които дрифтили по улицата, а комисарят им направил забележка. След това се разбра, че колата се е движила с висока скорост. Арестувани бяха четири момчета на възраст между 15 и 19 години. Съдът ги остави в ареста с обвинения за хулиганство, а на двама от тях освен хулиганството, бе прибавено и нанасянето на тежка телесна повреда.

Тийнейджърите пък твърдяха, че всичко е започнало след като мъж е спрял колата им като е застанал пред нея, а след това ударил един от тях през стъклото.

От разпространеното от BG Elves видео не се вижда автомобилът на младежите да се движи особено бързо, дори спира на пешеходната пътека. Разправията започва след приближаването на мъж (вероятно съседът на Николай Кожухаров), който замахва в посока на прозореца на колата и се опитва да удари. Вратата на автомобила се отваря и мъжът пада.

Отвътре излизат останалите момчета и започва бой. От кадрите не се вижда полицейският директор да се легитимира.

Мелето приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка, като тя си тръгва много бързо.

Много хора стават очевидци на разправията. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се потеглят.

Засега МВР не е коментирало разпространеното видео.

"Да, България" реагира първа на разпространеното видео с обвинение в лъжа към вътрешния министър Даниел Митов.

“В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите, е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия”, заяви съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи. „От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.