BG Elves разпространи нови кадри от камери от инцидента с полицейския шеф в Русе

"Да, България" обвини в лъжа вътрешния министър Даниел Митов.

OFFNews 09 септември 2025 в 10:47 11196 10
БГ Елфи

Снимка Фейсбук

Фейсук групата BG Elves разпространи кадри, за които твърди, че са от охранителни камери, от нощта на нападението над шефа на МВР в Русе Николай Кожухаров.

От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа на 18-годишния Кирил Гочев - един от четиримата младежи, обвинени за нападението, в съдебна зала. Гочев твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал. Родители на момчетата пък твърдят, че шефът на МВР-Русе и съседът му били пияни.

Миналата седмица русенската полиция съобщи, че началникът й старши комисар Николай Кожухаров е пребит от шофьори, които дрифтили по улицата, а комисарят им направил забележка. След това се разбра, че колата се е движила с висока скорост. Арестувани бяха четири момчета на възраст между 15 и 19 години. Съдът ги остави в ареста с обвинения за хулиганство, а на двама от тях освен хулиганството, бе прибавено и нанасянето на тежка телесна повреда.

Тийнейджърите пък твърдяха, че всичко е започнало след като мъж е спрял колата им като е застанал пред нея, а след това ударил един от тях през стъклото.

От разпространеното от BG Elves видео не се вижда автомобилът на младежите да се движи особено бързо, дори спира на пешеходната пътека. Разправията започва след приближаването на мъж (вероятно съседът на Николай Кожухаров), който замахва в посока на прозореца на колата и се опитва да удари. Вратата на автомобила се отваря и мъжът пада.

Отвътре излизат останалите момчета и започва бой. От кадрите не се вижда полицейският директор да се легитимира.

Мелето приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка, като тя си тръгва много бързо.

Много хора стават очевидци на разправията. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се потеглят.

Засега МВР не е коментирало разпространеното видео. 

"Да, България" реагира първа на разпространеното видео с обвинение в лъжа към вътрешния министър Даниел Митов.

“В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите, е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия”, заяви съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи.

„От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.

„Настояваме министърът да разпространи и останалите записи от по-близки камери. Нека Даниел Митов да каже имал ли достъп до тези записи преди безобразната си пресконференция,“ допълни Божанов и уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента, а именно, че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи.“

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2000

    10

    The Something

    09.09 2025 в 14:32

    -0
    +0
    Да там били не видях първоначално

    2000

    9

    The Something

    09.09 2025 в 14:29

    -0
    +0
    Нали писаха, че бил бит пред семейството си? Колко фалшиви версии даде тази полицейска свиня?

    16840

    8

    borisboris

    09.09 2025 в 13:15

    -0
    +15
    Просто очарователно! Да обобщим: Ръководството на МВР на национално и местно ниво е готово да съсипе живота на няколко младежи само за да прикрие свинщините на местна свинска мутра, незнайно как назначена за полицейски началник. Лъжите упорито се поддържат от мазния п******т Митов. И това само няколко месеца след като безконтролно им изляха заплати като на среден мениджърски състав. Явно качеството на услугите предлагани от криминалната организация МВР се повишават, но м

    1900

    7

    Nikor

    09.09 2025 в 12:34

    -4
    +28
    Очевидно Кожухаров, а може би и Митов трябва да подават оставки. А също и прокурорите и съдиите, които са гледали видеата, но са арестували и обвинили само едната страна И за прикриване на истинския виновник - съседа и опити да се заблуди обществото. Вече се съмнявам и доколко тежко е пострадал полицаят - дали не се е скрил в болницата за да избегне скандала .

    8043

    6

    Moirae

    09.09 2025 в 12:09

    -4
    +16
    Задържането на това момче е полицейска държава. Дори на нападателя му няма нищо.

    1948

    5

    craghack

    09.09 2025 в 12:06

    -4
    +20
    На човекът нищо му няма. Отишъл си у тях и като поизтрезнял се усетил, че трябва да оправдае някак хулиганските си прояви, че ще му хвръкне поста, та цялата тазипушилка е затова. Да се прикрие противоправното и неморално поведение на най-висшия полицейски шеф в Русе.

    2485

    4

    Stoyancho

    09.09 2025 в 11:58

    -23
    +4
    Каквото и да е станало, дано човекът се оправи бързо!

    23465

    3

    мнение от IP

    09.09 2025 в 11:38

    -4
    +14
    И кого МВР информира по-добре - министъра си или Борисов. Защото Борисов каза "битов инцидент". Ама да беше дръннал един телефон на Митов, да го осветли. Или по-лошата версия: казал му е да се пробва да пробута "държавността е в опасност" , пък ако се не мине, министрите са заменяеми....за разлика то НЕГО.

    23465

    2

    мнение от IP

    09.09 2025 в 11:33

    -4
    +18
    Дори от МВР да са дезинформирали Митов, той трябва да подаде оставка заради голямата си уста, която го напъва да говори политическите си глупости преди да помисли. А това за министър на силово министерсво е непростимо.

    1948

    1

    craghack

    09.09 2025 в 11:04

    -4
    +18
    Има и втори запис с още по-добър ъгъл на виждане. Очеизвадно е, че боя го започват пияните ченгета, след което си получават заслуженото. Нито са пребити, нито нищо. Оставка на Къдравата Сю и малоумника от Русе!
     
    X

    Как плащаме двойно за извозването на боклука