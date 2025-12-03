Авторът на най-хубавите снимки от протестите разреши на всички да ги използват (Галерия)

Ясен Джабиров - авторът на едни от най-впечатляващите снимки от протестите в София, написа във Фейсбук, че предоставя снимките си на всички за свободно ползване.

Фотографът разрешава на всички да използват неговите материали, свързани с демонстрациите, без да е необходимо изрично разрешение или задължително отбелязване на авторството (кредит).

Единственото условие, което поставя, е да не се изкривява истината.

Въпреки своята щедрост да предостави кадрите си за свободно ползване, в отделен фейсбук пост Джабиров разкрива и друга лична история зад кадрите.

След края на демонстрациите в понеделник, фотографът е прекарал 15 часа в Първо районно управление, заедно с още 12 младежи, настанени в тясна килия.

Джабиров е бил задържан, докато се е опитвал да избяга, коментирайки, че при полицейско заграждане е невъзможно да се прецени кой е нарушител и кой не, поради което полицията "прибира наред".

Въпреки че определя престоя си като "цивилизован и нормален" и не е бил малтретиран, той описва тежките условия – 12-часовия ефект от полицейския спрей и липсата на въздух в килията. В крайна сметка той е трябвало да заплати акт за протестиране след указаните часове.

