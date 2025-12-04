Нова година на площада в София, Милица Гладнишка води празника

Столична община кани софиянци и гости на града да посрещнат 2026 година заедно на площад „Княз Александър I“.
Празникът започва на 31 декември от 21:30 ч. с традиционния Новогодишен концерт.
На сцената ще бъдат „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и Dim4ou, които ще подарят на столичани музика, настроение и енергия до първите минути на 2026.
Празничната вечер ще бъде водена от Милица Гладнишка и Атанас Стоянов.
Елате да изпратим старата година и да посрещнем новата под откритото небе на София - заедно, с хубава музика и много емоции, канят от Столична община.
