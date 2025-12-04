Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин

Чуеш ли веднъж тази песен, е много трудно да си я избиеш от главата. Не те оставя на мира, хваща те за гърлото с болката и смисъла си, а в същото време е нежна и мелодична.

Песента е на руски.

Стотици хиляди, а може би и милиони, руснаци си я припяват.

Само че наум. Със силно стиснати устни. Без тананикане.

Никой да не чуе.

Иначе ги чакат минимум две седмици в следственият изолатор и глоба от десетки хиляди рубли. В по-лошия вариант следва затвор, а след това - вероятно и фитнес упражнения с калашник в ръка по минните полета и под прелитащи FPV дронове на украинския фронт.

Още по-любопитното е, че тази песен досега изобщо не е издавана. Не е имала премиера, клип и каквото и да е официално представяне. Авторката ѝ е  невероятно талантлива млада певица от Екатерининбург, известна като Монеточка (Монетка).

Песента се нарича "Ты солдат" (Ти си войник). Монеточка я пее за първи път през септември на камерен концерт в Лимасол в Кипър. Някой от публиката снима и... духът вече е излязъл от бутилката.

И преди да кажете колко ненормални са руските творци, бълващи непрекъснато военни песни, първо я изслушайте!

Тази песен е различна. Тя не е за войника герой, а за войника жертва. За човека, чиято съдба е съсипана от войната, чиято душа е завинаги белязана. Тук няма никакво възвеличаване и гордост. Напротив! Певицата изпитва към руския солдат съжаление, болка, отчуждение и дори известна погнуса. Ключовият конфликт не е между армиите, а разломът между света на живота, творчеството и емпатията („Аз съм поет“) и света на смъртта, травмата и горчивината („Ти си войник“). Песента е написана от позицията на пацифист, който вижда войника не като враг, а като главна жертва на безсмислено клане.

Ето го и оригиналния текст на Монеточка:

Ты солдат, я вижу по глазам, что ты бывал там
Ты пахнешь кровью, ты один сплошной шрам
Ты свищешь ветром по степи
И леденей людей, наверное, не найти
Ты солдат, и я хотела б залатать твои швы
Больное сердце починить и зашить
Но въелся намертво металл
Ты слишком многое, наверное, повидал

Припев

Ты солдат
И на какой бы ты ни бился войне
Прости, я буду на другой стороне
Прости, я буду на другой стороне
Плачет зверь
Прячет сердце в доспех, ты теперь
Самый грустный из всех на Земле
Самый грустный из всех на Земле

Ты солдат, и ты так пьян, что тебя скоро стошнит
Косые взгляды давно не страшны
Они смеялись, пока ты
Глотал холодный пот и нюхал серый дым
Мы молчим, боюсь в глаза тебе подолгу смотреть
Там ходит чёрная-пречёрная смерть
Ты тоже прячешь их в ответ
И мы молчим, ведь ты солдат, а я поэт

Припев

Ты солдат
И на какой бы ты ни бился войне
Прости, я буду на другой стороне
Прости, я буду на другой стороне
Плачет зверь
Прячет сердце в доспех, ты теперь
Самый грустный из всех на Земле
Самый грустный из всех на Земле

Превод:

Ти си войник, виждам в очите ти, че си бил там
Миришеш на кръв, не си нищо друго освен белег
Свистиш като вятър през степта
И по-ледени хора, навярно няма
Ти си войник и бих искала да закърпя раните ти
Да поправя и зашия разбитото ти сърце
Но металът здраво е проял
Вероятно твърде много си видял

Припев

Ти си войник
И на каква ли не война не си се бил
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Плаче звяр
Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си
Най-тъжният от всички на света
Най-тъжният от всички на света

Ти си войник и си толкова пиян, че скоро ще повърнеш
Косите погледи отдавна не са страшни
Те се смяха, докато ти
преглъщаше студена пот и вдишваше отровен дим
Ние мълчим. Страхувам се в очите да те гледам дълго
Там от черната по-черна смърт върви
Ти също криеш в отговор очите си
А ние мълчим. Защото ти си войник, а аз съм поет

Припев

Ти си войник
И на каква ли не война не си се бил
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Плаче звяр
Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си
Най-тъжният от всички на света
Най-тъжният от всички на света

Кавър версия на тази композиция беше изпълнена на площад Сенная в Санкт Петербург от групата улични музиканти Stoptime. Вокалистката Наоко, добави свой собствен куплет към текста:

Мы молчим и, покачнувшись на холодном ветру,
Слезу и кровь с щеки холодной сотру
И ты склонишься надо мной
Почти мертвец, но, еле дышащий, живой
Я прошу: остановите зло и эту войну
И пусть солдаты все вернутся к утру
В свои дома — не важно, где
Ведь все мы будем на одной стороне.

Превод:

Ние мълчим, полюшвайки се на студения вятър,
Ще избърша сълзите и кръвта от студената ти буза
И ти ще се наведеш над мен
Почти мъртвец, но все пак дишащ жив едва
Моля ви: спрете злото и тази война
И нека всички войници се върнат сутринта
Във свойте домове - където и да са
Тогава всички ще сме на една страна.

Няколко дни след изпълнението членовете на групата бяха арестувани и задържани. Едно от обвиненията срещу 18-годишната Наоко и останалите от бандата беше за публично дискредитиране на руските въоръжени сили заради изпълнението им на песните "Ты солдат" и "Светлая полоса".

От десетина дни музикантите от Stoptime са на свобода.

Те вече са в чужбина, а не в Русия.

Също както и авторката на оригиналната песен Монеточка. Още през 2022 г. тя стегна куфарите за Литва и обясни, че иска да се чувства свободна и да не търси метафори, за да казва това, което чувства.

