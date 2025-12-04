Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин

Чуеш ли веднъж тази песен, е много трудно да си я избиеш от главата. Не те оставя на мира, хваща те за гърлото с болката и смисъла си, а в същото време е нежна и мелодична.
Песента е на руски.
Стотици хиляди, а може би и милиони, руснаци си я припяват.
Само че наум. Със силно стиснати устни. Без тананикане.
Никой да не чуе.
Иначе ги чакат минимум две седмици в следственият изолатор и глоба от десетки хиляди рубли. В по-лошия вариант следва затвор, а след това - вероятно и фитнес упражнения с калашник в ръка по минните полета и под прелитащи FPV дронове на украинския фронт.
Още по-любопитното е, че тази песен досега изобщо не е издавана. Не е имала премиера, клип и каквото и да е официално представяне. Авторката ѝ е невероятно талантлива млада певица от Екатерининбург, известна като Монеточка (Монетка).
Песента се нарича "Ты солдат" (Ти си войник). Монеточка я пее за първи път през септември на камерен концерт в Лимасол в Кипър. Някой от публиката снима и... духът вече е излязъл от бутилката.
И преди да кажете колко ненормални са руските творци, бълващи непрекъснато военни песни, първо я изслушайте!
Тази песен е различна. Тя не е за войника герой, а за войника жертва. За човека, чиято съдба е съсипана от войната, чиято душа е завинаги белязана. Тук няма никакво възвеличаване и гордост. Напротив! Певицата изпитва към руския солдат съжаление, болка, отчуждение и дори известна погнуса. Ключовият конфликт не е между армиите, а разломът между света на живота, творчеството и емпатията („Аз съм поет“) и света на смъртта, травмата и горчивината („Ти си войник“). Песента е написана от позицията на пацифист, който вижда войника не като враг, а като главна жертва на безсмислено клане.
Ето го и оригиналния текст на Монеточка:
Ты солдат, я вижу по глазам, что ты бывал там
Ты пахнешь кровью, ты один сплошной шрам
Ты свищешь ветром по степи
И леденей людей, наверное, не найти
Ты солдат, и я хотела б залатать твои швы
Больное сердце починить и зашить
Но въелся намертво металл
Ты слишком многое, наверное, повидал
Припев
Ты солдат
И на какой бы ты ни бился войне
Прости, я буду на другой стороне
Прости, я буду на другой стороне
Плачет зверь
Прячет сердце в доспех, ты теперь
Самый грустный из всех на Земле
Самый грустный из всех на Земле
Ты солдат, и ты так пьян, что тебя скоро стошнит
Косые взгляды давно не страшны
Они смеялись, пока ты
Глотал холодный пот и нюхал серый дым
Мы молчим, боюсь в глаза тебе подолгу смотреть
Там ходит чёрная-пречёрная смерть
Ты тоже прячешь их в ответ
И мы молчим, ведь ты солдат, а я поэт
Припев
Ты солдат
И на какой бы ты ни бился войне
Прости, я буду на другой стороне
Прости, я буду на другой стороне
Плачет зверь
Прячет сердце в доспех, ты теперь
Самый грустный из всех на Земле
Самый грустный из всех на Земле
Превод:
Ти си войник, виждам в очите ти, че си бил там
Миришеш на кръв, не си нищо друго освен белег
Свистиш като вятър през степта
И по-ледени хора, навярно няма
Ти си войник и бих искала да закърпя раните ти
Да поправя и зашия разбитото ти сърце
Но металът здраво е проял
Вероятно твърде много си видял
Припев
Ти си войник
И на каква ли не война не си се бил
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Плаче звяр
Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си
Най-тъжният от всички на света
Най-тъжният от всички на света
Ти си войник и си толкова пиян, че скоро ще повърнеш
Косите погледи отдавна не са страшни
Те се смяха, докато ти
преглъщаше студена пот и вдишваше отровен дим
Ние мълчим. Страхувам се в очите да те гледам дълго
Там от черната по-черна смърт върви
Ти също криеш в отговор очите си
А ние мълчим. Защото ти си войник, а аз съм поет
Припев
Ти си войник
И на каква ли не война не си се бил
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Прости ми, аз ще бъда на другата страна
Плаче звяр
Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си
Най-тъжният от всички на света
Най-тъжният от всички на света
Кавър версия на тази композиция беше изпълнена на площад Сенная в Санкт Петербург от групата улични музиканти Stoptime. Вокалистката Наоко, добави свой собствен куплет към текста:
Мы молчим и, покачнувшись на холодном ветру,
Слезу и кровь с щеки холодной сотру
И ты склонишься надо мной
Почти мертвец, но, еле дышащий, живой
Я прошу: остановите зло и эту войну
И пусть солдаты все вернутся к утру
В свои дома — не важно, где
Ведь все мы будем на одной стороне.
Превод:
Ние мълчим, полюшвайки се на студения вятър,
Ще избърша сълзите и кръвта от студената ти буза
И ти ще се наведеш над мен
Почти мъртвец, но все пак дишащ жив едва
Моля ви: спрете злото и тази война
И нека всички войници се върнат сутринта
Във свойте домове - където и да са
Тогава всички ще сме на една страна.
Няколко дни след изпълнението членовете на групата бяха арестувани и задържани. Едно от обвиненията срещу 18-годишната Наоко и останалите от бандата беше за публично дискредитиране на руските въоръжени сили заради изпълнението им на песните "Ты солдат" и "Светлая полоса".
От десетина дни музикантите от Stoptime са на свобода.
Те вече са в чужбина, а не в Русия.
Също както и авторката на оригиналната песен Монеточка. Още през 2022 г. тя стегна куфарите за Литва и обясни, че иска да се чувства свободна и да не търси метафори, за да казва това, което чувства.
2970
14
05.12 2025 в 14:51
Хахахахахаха! Абе марксизмът (но не и ленинизмът) се е пръкнал наистина на запад от Кочината, ама е приложен само там. ;)
"Неморалното поведение се преследва от закона на изток от рая." - така си е, там са експерти по морализация. Та знаят какво е немморално - слушане на джаз, носене на тесни панталони... Няколко милиона бяха морализирани завинаги по тия параграфи. Слава Богу, у нас бяха само няколко хиляди. И, още по-слава Богу, това време отдавна свърши. Свиквай!
Може ли линкче да видим как "за малко" да се узакони педофилията? С колко гласа не успя да мине? ;)
И кое неморално е "норма"? Някой те кара да неморалничиш ли? ;) Щото времето на нормите утече в канала барабар с любимия ти СССР, колкото и да ревеш за него.
-2190
13
05.12 2025 в 13:34
Като приемем, че ти се губи от де се пръква тая философия, и частта с българската история, би трябвало да си прав за дугото...
Обаче не си :D .
По спомен карам за периода от време който засягаш
Неморалното поведение се преследва от закона на изток от рая.
Но пък днес в новия СССР е норма.
Преди десетина години замалко да узакони педофилията като сексуална ориентация, а една мила женица съвсем официално встъпи в брак с красив немски дог.
За родители едно и две няма да споменавам :D .
6764
12
05.12 2025 в 10:56
"Другаре марксисти, интернационалисти, глобалисти и любители на свободната лУбоФ, да си направите тая песня химн..."
Тези към които се обръщате са доста на изток оттук.
Хората още помнят и марксистите, и интернационалист-социалистите и любителите на свободната любов в името на комунизма. Женщините били длъжни да се отдават на всеки нуждаещ се другар -комунист още преди един век.
Те тероризираха страната ни преди сто години, те после призоваваха да се присъединим към Оста, пускаха позиви и зовяха за това от народното събрание, а руzzнакът Гошо мастиката оглавяваше комунистическия интернационал.
Там е коренът на злото за България.
Не бъркайте нещата.
2970
11
05.12 2025 в 08:00
2970
10
05.12 2025 в 07:59
Ще те турим теб за вожд, бе, мой. На маймуните. :D
2973
9
04.12 2025 в 23:27
Трябва да си много особена порода изрод, за да си правиш майтап с песен като тази.
-2190
8
04.12 2025 в 23:08
3146
7
04.12 2025 в 20:11
24468
6
04.12 2025 в 19:47
Украйна реши да пробва друг модел, и сега плаща заради завистливата си едра сестра.
Няма какво да се заблуждаваме.
Песента е страхотна.
Висоцки би одобрил.
5129
5
04.12 2025 в 19:27
