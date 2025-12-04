Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин

Чуеш ли веднъж тази песен, е много трудно да си я избиеш от главата. Не те оставя на мира, хваща те за гърлото с болката и смисъла си, а в същото време е нежна и мелодична.

Песента е на руски.

Стотици хиляди, а може би и милиони, руснаци си я припяват.

Само че наум. Със силно стиснати устни. Без тананикане.

Никой да не чуе.

Иначе ги чакат минимум две седмици в следственият изолатор и глоба от десетки хиляди рубли. В по-лошия вариант следва затвор, а след това - вероятно и фитнес упражнения с калашник в ръка по минните полета и под прелитащи FPV дронове на украинския фронт.

Още по-любопитното е, че тази песен досега изобщо не е издавана. Не е имала премиера, клип и каквото и да е официално представяне. Авторката ѝ е невероятно талантлива млада певица от Екатерининбург, известна като Монеточка (Монетка).

Песента се нарича "Ты солдат" (Ти си войник). Монеточка я пее за първи път през септември на камерен концерт в Лимасол в Кипър. Някой от публиката снима и... духът вече е излязъл от бутилката.

И преди да кажете колко ненормални са руските творци, бълващи непрекъснато военни песни, първо я изслушайте!

Тази песен е различна. Тя не е за войника герой, а за войника жертва. За човека, чиято съдба е съсипана от войната, чиято душа е завинаги белязана. Тук няма никакво възвеличаване и гордост. Напротив! Певицата изпитва към руския солдат съжаление, болка, отчуждение и дори известна погнуса. Ключовият конфликт не е между армиите, а разломът между света на живота, творчеството и емпатията („Аз съм поет“) и света на смъртта, травмата и горчивината („Ти си войник“). Песента е написана от позицията на пацифист, който вижда войника не като враг, а като главна жертва на безсмислено клане.

Ето го и оригиналния текст на Монеточка:

Ты солдат, я вижу по глазам, что ты бывал там

Ты пахнешь кровью, ты один сплошной шрам

Ты свищешь ветром по степи

И леденей людей, наверное, не найти

Ты солдат, и я хотела б залатать твои швы

Больное сердце починить и зашить

Но въелся намертво металл

Ты слишком многое, наверное, повидал Припев Ты солдат

И на какой бы ты ни бился войне

Прости, я буду на другой стороне

Прости, я буду на другой стороне

Плачет зверь

Прячет сердце в доспех, ты теперь

Самый грустный из всех на Земле

Самый грустный из всех на Земле Ты солдат, и ты так пьян, что тебя скоро стошнит

Косые взгляды давно не страшны

Они смеялись, пока ты

Глотал холодный пот и нюхал серый дым

Мы молчим, боюсь в глаза тебе подолгу смотреть

Там ходит чёрная-пречёрная смерть

Ты тоже прячешь их в ответ

И мы молчим, ведь ты солдат, а я поэт Припев Ты солдат

И на какой бы ты ни бился войне

Прости, я буду на другой стороне

Прости, я буду на другой стороне

Плачет зверь

Прячет сердце в доспех, ты теперь

Самый грустный из всех на Земле

Самый грустный из всех на Земле

Превод:

Ти си войник, виждам в очите ти, че си бил там

Миришеш на кръв, не си нищо друго освен белег

Свистиш като вятър през степта

И по-ледени хора, навярно няма

Ти си войник и бих искала да закърпя раните ти

Да поправя и зашия разбитото ти сърце

Но металът здраво е проял

Вероятно твърде много си видял

Припев

Ти си войник

И на каква ли не война не си се бил

Прости ми, аз ще бъда на другата страна

Прости ми, аз ще бъда на другата страна

Плаче звяр

Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си

Най-тъжният от всички на света

Най-тъжният от всички на света

Ти си войник и си толкова пиян, че скоро ще повърнеш

Косите погледи отдавна не са страшни

Те се смяха, докато ти

преглъщаше студена пот и вдишваше отровен дим

Ние мълчим. Страхувам се в очите да те гледам дълго

Там от черната по-черна смърт върви

Ти също криеш в отговор очите си

А ние мълчим. Защото ти си войник, а аз съм поет

Припев

Ти си войник

И на каква ли не война не си се бил

Прости ми, аз ще бъда на другата страна

Прости ми, аз ще бъда на другата страна

Плаче звяр

Сърцето в доспехи се крие. Ти сега си

Най-тъжният от всички на света

Най-тъжният от всички на света

Кавър версия на тази композиция беше изпълнена на площад Сенная в Санкт Петербург от групата улични музиканти Stoptime. Вокалистката Наоко, добави свой собствен куплет към текста:

Мы молчим и, покачнувшись на холодном ветру,

Слезу и кровь с щеки холодной сотру

И ты склонишься надо мной

Почти мертвец, но, еле дышащий, живой

Я прошу: остановите зло и эту войну

И пусть солдаты все вернутся к утру

В свои дома — не важно, где

Ведь все мы будем на одной стороне.

Превод:

Ние мълчим, полюшвайки се на студения вятър,

Ще избърша сълзите и кръвта от студената ти буза

И ти ще се наведеш над мен

Почти мъртвец, но все пак дишащ жив едва

Моля ви: спрете злото и тази война

И нека всички войници се върнат сутринта

Във свойте домове - където и да са

Тогава всички ще сме на една страна.

Няколко дни след изпълнението членовете на групата бяха арестувани и задържани. Едно от обвиненията срещу 18-годишната Наоко и останалите от бандата беше за публично дискредитиране на руските въоръжени сили заради изпълнението им на песните "Ты солдат" и "Светлая полоса".

От десетина дни музикантите от Stoptime са на свобода.

Те вече са в чужбина, а не в Русия.

Също както и авторката на оригиналната песен Монеточка. Още през 2022 г. тя стегна куфарите за Литва и обясни, че иска да се чувства свободна и да не търси метафори, за да казва това, което чувства.