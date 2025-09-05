Двама нанесли тежкия побой на Кожухаров, другите двама с обвинения само за хулиганство

OFFNews 05 септември 2025 в 15:13 2886 3
Съдебната палата в Русе

Снимка Интернет

Окръжната прокуратура в Русе ще внесе искане за постоянен арест спрямо четиримата обвиняеми за побоя на директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от държавното обвинение. Нападението е станало пред блока, в който живее той. Към момента състоянието на Кожухаров е стабилно, но травмата му е изключително тежка. От хода на лечението му ще зависи и какви обвинения ще бъдат повдигнати. 

Двама души са привлечени като обвиняеми за хулиганство, а другите - за хулиганство и тежка телесна повреда, допълниха от прокуратурата.

Четиримата са задържани. Най-възрастният от тях - Виктор Иванов, е на 19 г. и е задържан за 72 часа, Кирил Гочев на 18 г. също остава в ареста за 72 часа. На 18-годишия Жулиен Кязъмов са повдигнати две обвинения, а 15-годишният Станислав А. също е с две обвинения и е задържан за 48 часа. Последните двама - според прокуратурата - са нанесли тежкия побой. Това е станало с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати побоя над Г.Д. пострадалият се е представил като полицай - Директор на ОД на МВР – гр. Русе, допълват от държавното обвинение. 

От прокуратурата обясниха, че колата от дрифта е собственост на Виктор Иванов, който е без баща, а майка му е починала преди 2 г. Отгледан е от баба си и работил в ресторант като сервитьор.

„Бяха събрани допълнителни данни и доказателства, с които да бъде направено заключение за нараняванията на Кожухаров. Делото е изпратено в Окръжната прокуратура, защото има тежка телесна повреда“, посочиха още от обвинението.

На 6 септември Окръжната прокуратура ще внесе искане за постоянен арест и за четиримата нападатели.

    Gunteer

    3

    Gunteer

    05.09 2025 в 17:33

    -0
    +6
    Какво от това, че не са участвали директно? Опитали ли са се да ги спрат? Не. Значи са съучастници, а не някакви си хулигани. Боже, колко са прости и правистите! А ако умре, дали няма да са съучастници в убийство? Да!

    bls

    2

    bls

    05.09 2025 в 16:43

    -6
    +1
    Няма значение, че не е бил в работно време. Утре ако стане побой и полицаят не се намеси щото е извън работно време ще питаш - той е полицай само в работно време ли?

    20429

    1

    случайно прочетох

    05.09 2025 в 16:39

    -7
    +0
    "Това е станало с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати побоя над Г.Д. пострадалият се е представил като полицай - Директор на ОД на МВР – гр. Русе, допълват от държавното обвинение. "

    Е как ще се представя, като полицай, като не е в работно време? Защо не е звъннал на 112?
     
