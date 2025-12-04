Промени в движението заради строежа на метрото

Заради строителството на метрото се променя движението от 11 декември до 9 януари, съобщи Столична община.
Забранява се влизането на пътни превозни средства:
- по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението ще се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък;
- по южното пътно платно на ул. „Резбарска“ между ул. „Милен Цветков“ и бул. „Владимир Вазов“.
Автобусите от линия № 100 и линия № 78 и тролейбусите от линии 1 и 3 ще се движат по променен маршрут.
Автобусите от линия 100 в посока „Пътностроителна техника“ ще се движат по маршрута до кръстовището с бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техникавременна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.
За автобусна линия № 100 ще се разкрият временни спирки.
Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. Владимир Вазов в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.
