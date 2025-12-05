БВП расте с 3.2% през третото тримесечие на 2025 г.

През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбелязва ръст от 3.2% спрямо същия период на 2024 г. и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2025 г., сочат сезонно изгладените данни на НСИ.

Произведеният БВП достига 62,659 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението това се равнява на 9755 лв. При среден валутен курс от 1.674801 лв. за долар, обемът на БВП възлиза на 37,413 млрд. долара, или 5824 долара на човек. Преизчислен в евро, БВП е 32,037 млрд. евро, което се равнява на 4987 евро на човек.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена от отраслите на икономиката, достига 54,803 млрд. лв. Аграрният сектор увеличава своя дял до 4.7% – с 0.3 процентни пункта повече от третото тримесечие на 2024 г. Индустрията също бележи ръст, като делът ѝ достига 26.5% (повишение от 1.6 пункта). Секторът на услугите остава водещ с дял от 68.8%, но регистрира спад от 1.9 пункта на годишна база.

От структурата на БВП става ясно, че 75.6% от него се изразходват за крайно потребление, докато инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 20.6%. Външнотърговското салдо остава положително.

Динамика по сезонно изгладени данни

На тримесечна база БВП и БДС нарастват с по 0.7%. Крайното потребление се увеличава с 1.5%, а инвестициите – с 1.9%. Износът на стоки и услуги намалява с 1.3%, докато вносът се повишава с 3.6%.

Годишни изменения

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 3.2%, а БДС – с 2.8% по сезонно изгладени данни, което потвърждава поддържан растеж на икономическата активност.