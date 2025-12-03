МОН готви нов модел за определяне на студентските такси

Министерство на образованието и науката работи по промени в Закона за висшето образование, за да промени начина, по който се определят студентските такси. Това каза просветният министър Красимир Вълчев на заседание на Комисията по образование и наука в Народното събрание.

В ЗВО от тази година беше избегнато скокообразното увеличение на таксите, но законът не засегна по принцип уредбата за това с колко могат да растат те. Държавните висши училища сами определят размера им за студентите в платено обучение в съответствие с регулацията на закона.

"Едната концепция е, че трябва да има предвидимост и когато студентът започне с една такса, той трябва да завърши с нея или да знае с колко тя ще му се повиши. Друга концепция е, че висшите училища трябва да имат свободата сами да си определят таксите", каза Вълчев.

Той уточни, че ЗВО е стъпил на втората концепция и няма такава предвидимост. Според него разумното решение е да има формула, защото срещу таксите на висшите училища - срещу техните постъпления, стоят разходи. Те са близо 70 процента разходи за заплати и 30 процента разходи за издръжка.

"По принцип, говорейки за цената на висшето образование, за десет години държавната субсидия е нараснала два пъти и половина. С 50 процента, или три пъти по-малко, е нараснала студентската такса. С ректорите на висшите училища много пъти сме имали разговори за таксите", отбеляза образователният министър.

Вълчев отговаряше и на въпроси относно решението на Министерски съвет да приеме постановления за втория и третия транш на обезщетенията при пенсиониране на учители - близо 90 млн. лв. Някои от тях се забавят и на училищата се налага да ги изплащат от собствен бюджет, а общините да им отпускат заеми.

Министърът подчерта, че няма година, в която обезщетенията да не са платени. Той добави, че въпросът е бил поставен и от синдикатите преди около 10 дни. Вторият транш обаче действително е бил приет със закъснение.

"Министерството на финансите уверява, че тези средства ще бъдат получени. Никога не са имали намерения да не ги преведат", каза той.

Обезщетенията се изплащат на траншове - четири пъти годишно. Най-големи са вторият и третият транш, които са за летните месеци и края на учебната година. В момента е платена една трета от четвъртия транш, а останалите две трети предстои да бъдат изплатени.

Училищата първо изплащат обезщетенията, след това подават заявки към МОН, министерството ги обобщава, приема се постановление на Министерския съвет и след това средствата се превеждат.

Министърът посочи, че програмата за изплащане на обезщетения съществува от 2008 г. Тя е разширена през годините, като към нея са включени детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Увеличен е и размерът на обезщетенията - от 6 заплати в началото до 10,5 заплати в момента.