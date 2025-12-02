Протестиращи студенти казаха ''STOP'' на бюрокрацията в СУ (обновена)

Студентска протестна акция се проведе тази сутрин пред сградата на Ректората на Софийски университет. Недоволните поставиха предупредителни знаци „STOP“ в ръцете на статуите на Евлоги и Христо Георгиеви, спуснаха голям червен банер над входа и разлепиха десетки постери в коридорите и аулите.
„Пределът на търпението ни е достигнат. Бюрокрацията и казионността задушават Алма матер. Сформираме студентска инициатива „STOP“!“, обявиха младежите.
Поводът за протеста е „елегантно формулиран“ и „бюрократичен“ отказ на администрацията на Философския факултет да предостави зала за студентско събитие. Недоволните искат да предадат ясен сигнал срещу „казионната бюрокрация, бездушието към младите и лицемерието на управляващите“.
„Очевидно залите в Софийския университет не се дават на „случайни“ и „неорганизирани“ студенти без благословията на официозните организации във ВУЗ.
Все повече студенти виждат как т.нар. „студентски организации“ са се превърнали в затворени формирования, където формалността и външните влияния тежат много повече от истинските проблеми на общността! И срещу това своеволие казваме: STOP!", казват още протестиращите.
Посланието на младите хора към институциите е, че недоволството расте, а търпението е изчерпано. Те призоваха всички колеги за обединение. В следващите дни ще обявят следващите си протестни стъпки.
От Философският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отговориха на твърденията на младежите с публикация във „Фейсбук“:
„Информацията не отговаря на обективните факти. В искания ден, час и място за провеждане на мероприятието залите са били заети с учебен процес със студенти от бакалавърските програми на Философски факултет. Искането не е подадено по установения ред на Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Деян Милков
Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.
02.12 2025 в 19:27
