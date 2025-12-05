Майката на арестувания Ники: Били са го пред камерите в полицията, принудили са го да подпише преправен протокол

В подкаста на OFFNews разговаряме с Десислава Алексиева – майката на 21-годишния Николай Алексиев- един от задържаните по време на протеста в понеделник вечерта. Историята за задържането на сина ѝ предизвика широка реакция в социалните мрежи заради твърденията за полицейско насилие, подхвърлени доказателства, както и отказан достъп до адвокат и медицинска помощ.

Алексиева разказва, че синът ѝ е активен гражданин - участвал в протести от дете, но никога не е имал поведение, което да го свързва с агитки или провокатори. Според нея от публикуваното видео с провокатори и протестиращи по медиите не доказват, че именно той е човекът с "лилаво и жълто яке", както твърдят разследващите. Тя посочи, че обвиненията, включително за откритата пиратка, са "бланкетни" и "копирани" за всички задържани от свидетелствата на полицаите. Дори в съда е признато, че видеоматериалът, сочен като основно доказателство, не може да послужи за идентификация на сина ѝ.

Деси Алексиева посочи, че информация за полицейско насилие спрямо Ники е включена в неговата преписка. Според разказа на сина ѝ, побоят е прекъснат едва след намесата на цивилен полицай, който предупредил, че "в стаята има камери".

Майката на Николай разкрива сериозни нередности в документацията по случая. Тя посочва, че протоколът за предаване на вещи показва, че синът ѝ е предал яке и шал, но липсва маска или боне, което противоречи на медийни описания на задържаните лица. След приключването на първия протокол, "изведнъж" се е появил втори документ за обиск за пиратка. По думите на сина ѝ, предадени чрез адвоката, той е бил накаран насила да подпише този втори протокол.

За да докаже невинността си, Ники е поискал да му бъде направена натривка на ръцете, която би установила боравил ли е с пиротехника, но това е било отказано. Алексиева подчертава абсурдността на обвинението, тъй като в личните вещи на сина ѝ няма запалка, което прави твърдението, че той е запалил пиратката, недостоверно.

По повод твърденията на прокуратурата, че петимата от задържаните, на които им поискаха и постоянен арест, че са ''криминално проявени'', Деси Алексиева разкрива, че срещу Ники наистина има три досъдебни производства, но те са прекратени от самата прокуратура през годините. По думите ѝ, това означава, че е преценено, че няма данни за престъпление и той е с чисто съдебно минало и сега това е опит за дискредитиране на случая.

В края на разговора тя призова обществото да не мълчи, защото "насилието и несправедливостите виреят само в среда на мълчание". Майката отправи и директен призив към Министъра на вътрешните работи да си подаде оставката.

