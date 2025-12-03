В части от 2 столични района няма да има вода по 12 часа утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради подмяна на спирателни кранове в ж.к. „Връбница“ 1 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539, СУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Слънце“ в ж.к. „Бъкстон“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на ул. „Казбек“ от ул. „Слънце“ до бул. „Цар Борис III“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.