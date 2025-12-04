Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия.
Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.
Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Мерц поиска Белгия да получи гаранции, че рисковете от планираното използване на замразени руски държавни активи в подкрепа на Украйна ще бъдат справедливо разпределени между всички страни от Европейския съюз, съобщава Ройтерс.
Според него всяка страна трябва да поеме равен дял от риска, в съответствие с икономическите си резултати.
На 3 декември Европейската комисия предложи безпрецедентно решение за използване на замразени руски активи за набиране на 90 милиарда евро финансиране за Украйна, за да покрие военните и социалните разходи на Киев на фона на войната му с Москва. Този ход сериозно притесни Белгия, тъй като страната държи по-голямата част от активите и вече изрази редица правни резерви.
Мерц заяви, че Белгия не може да разчита единствено на политически обещания и заслужава правно обвързващи гаранции.
„Би било неприемливо една страна да носи прекомерна тежест в това отношение“, заяви германският канцлер.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предлага решението за заем за репарации за Украйна, обезпечен със замразени руски активи, да бъде взето с мнозинство от гласовете на държавите членки на ЕС, а не единодушно, както обикновено се изисква, позовавайки се на безпрецедентния характер на ситуацията.
Според предложението Украйна ще получи 115 милиарда евро за финансиране на военни нужди и 50 милиарда евро за социални услуги. Белгия, единствената страна от ЕС, която категорично се противопостави на заема за репарации за Киев, вече заяви, че позицията ѝ „не е била чута“.
През 2008 г. САЩ замразиха сметки на стойност приблизително два милиарда щатски долара, принадлежащи на Bank Markazi, иранската централна банка. САЩ възнамеряваха да използват тези пари за да обезщетят жертвите на две терористични атаки (Бейрут 1983 г., Хобар/Саудитска Арабия 1996 г.), за които държаха Иран отговорен. След дълъг и неясен процес на определяне на юрисдикцията, Международният съд най-накрая прие делото „Някои ирански активи“ през 2019 г. и се произнесе в полза на Иран.
Така че почти сигурно Русия ще спечели каквато и съдебна стратегия да избере. В крайна сметка парите ще излязат от джобовете на данъкоплатците на ЕС. Не от тези на Мерц, Макрон, Лайнен и пр. непопулярни типажи.
Показва се че надвишават запорираните средства...и се предоставят като някаква форма на репарации.
