Синдикатът на МВР с остра позиция за случая на Северната тангента: Животът на наш колега не струва 5000 лева (допълнена)

Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения, посочват от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в позиция за решение на Софийски градски съд (СГС) от вчера, с което магистратите освободиха срещу срещу парична гаранция от 5000 лева шофьорът, причинил смъртта на полицейски служител в София.

Според публично оповестената информация, автомобилът е бил управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч – скорост, която сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение по пътищата и към живота на другите участници, се посочва в позицията на СФСМВР.

От федерацията допълват, че трудно могат да приемат, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни. Още по-трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото – може да бъде оценен на гаранция от 5 000 лева, пише още в позицията.

Решенията на съда влияят пряко върху доверието в правосъдието, върху усещането за справедливост и сигурност на гражданите, както и върху тяхното поведение, посочват от федерацията.

Оттам допълват, че когато общественият интерес и животът на човек са засегнати, мерките следва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и с реалната обществена опасност.

„СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, пише в позицията.

По-късно през деня стана ясно, че прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на обвиняемия и настоя за арест. Според държавното обвинение съдът не е се е съобразил с обществената опасност на деянието и дееца. И настоя иска Софийски апелативен съд да подложи на собствен внимателен анализ всички доказателства, да отмени определението на СГС и вместо него да постанови друго, с което да вземе мярка за неотклонение задържане под стража.

На 1 декември при два инцидента в района на Северната тангента в София загинаха полицай и пешеходец. Първо тир блъсна 61-годишен пешеходец, после кола удари полицейския автомобил и уби на място полицаят, изпратен да обезопаси мястото на първата катастрофа.