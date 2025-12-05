Столична община пред блокаж от институции, задава се криза с боклука в 19 района

Столична община е изправена пред институционален блокаж и прехвърляне на отговорност от страна на държавната администрация, което може да вкара целия град в хигиенна криза. Към момента пет района са без постоянни договори за сметопочистване, а до януари, ако не бъдат разрешени жалбите, цели 19 района са изправени пред този риск.

Заместник-кметът Надежда Бобчева изрази сериозни подозрения за "парализа" и "страх" в държавната администрация, което блокира конкретните стъпки. По думите ѝ, РИОСВ – София прехвърли въпроса за тълкуване на законовото изискване за „непрекъсваемост на услугата“ към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), дистанцирайки се от собствените си правомощия.

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, както и в “Люлин” и “Красно село”. Това се случва в ситуация, в която законът изисква непрекъсваемост на услугата, дни след като процедурата за подписване на договор с нов изпълнител за Зона 4 (“Надежда”, “Сердика”, “Илинден”, където също предстои изтичане на договорите) е блокирана от КЗК, а органът, който трябва да даде експертно становище за цялостната ситуация със сметосъбирането в София, РИОСВ, прехвърля въпроса към министъра.

Резултатът е, че стотици хиляди жители стават заложници на административно прехвърляне на топката и отказ от поемане на отговорност.

Столичната община е предприела навременни действия и е изпълнила всичките си законови задължения, но останалите институции, от които зависи преодоляването на кризата, не осигуряват критично важно съдействие.

Актуално състояние на терен в Зона 3: „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“

Кризисната организация по сметопочистването продължава да се изпълнява с мобилизиран собствен ресурс на Столична община в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Екипите на СПТО работят на двусменен режим, за да компенсират прехода. Оперативните данни показват, че на 4 декември общо 126 тона отпадъци са извозени от Зона 3.

На 5 декември на терен в трите района работят общо 17 камиона. В „Подуяне“ работят 3 големи и 2 малки камиона от ОП "СПТО". В „Слатина“ са ангажирани 2 големи, 1 среден и 4 малки камиона от ОП "СПТО", като районната администрация е закупила и нов специализиран камион, който предстои да се включи в почистването до дни. В „Изгрев“ работят 5 големи камиона, наети от районната администрация със средства, осигурени от голямата община.

Кметовете на районите “Слатина” и “Подуяне” дадоха за знак, че контейнерите за битови отпадъци в районите се пълнят нерегламентирано с рециклируеми такива и отправиха апел към гражданите за по-отговорно поведение, докато е в сила временната организация:

Действия в „Люлин“ и „Красно село“ и готовност за Зимата

Кризисна организация е въведена и в районите „Люлин“ и „Красно село“, където почистването се извършва от екипите на „Софекострой“. Общината продължава да работи за увеличаване на наличната техника чрез ежедневни срещи и разговори с потенциални партньори, за да се отговори на наличното напрежение на пазара.

Въпреки опитите за насаждане на паника, София няма да остане без снегопочистване. За район „Люлин“ има подписан договор с „Софекострой“. За останалите райони има валидни договори с консорциуми, които разполагат с над 200 снегорина на терен. Договорите са в сила до 27 декември и дейностите по снегопочистване ще им се възлагат по график.