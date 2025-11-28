Коли от провинцията опитват да блокират центъра на София, правят се на развалени

Шофьори спират на аварийни светлини и вдигат капаците на автомобилите, за да не плащат зона в центъра на София.
За това съобщи кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук.
По думите му автомобилите са с извънсофийска регистрация и блокират движението в центъра.
Днес сутринта на бул. „Цар Освободител“ и улиците „Дондуков“ и „Раковски“ е проведена нерегламентирана акция за спиране на автомобили на пътното платно. Инициативата не е съгласувана с отговорните институции. На място са екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност, които премахват неправомерно паркираните автомобили и съставят актове по съответния ред, съобщи Столична община.
"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", пише Трайков във фейсбук.
Симпатизанти и представители на партия „Величие“ проведоха демонстрацията в района на "Триъгълника на властта", където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“, по думите им — в знак на протест. Основното искане на протестиращите е оставка на правителството.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
8043
3
28.11 2025 в 10:50
4052
2
28.11 2025 в 10:37
5129
1
28.11 2025 в 09:55
- Да прогоним с камъни тандема Борисов и Пеевски, но без за това да обръщаме резбата в пропутинска.
Да, не е лесно, но трябва да го направим. Нямаме друг избор.
Коледни бонуси от 400 лв. ще получат в МВР
Започна дарителска кампания за паричната гаранция от 200 хил. лв. на Благомир Коцев
Пада ли Покровск?
Не магазин, а само щанд за хората: Какво всъщност предвижда проектът на МЗХ
БСП заплашва да излезе от управлението заради бюджета
БНБ определи кои 6 банки ще имат допълнителни буфери в еврозоната
Започна дарителска кампания за паричната гаранция от 200 хил. лв. на Благомир Коцев