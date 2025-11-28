Коли от провинцията опитват да блокират центъра на София, правят се на развалени

От ЦГМ изпращат паяци, съобщи кметът на район Средец Трайчо Трайков

OFFNews 28 ноември 2025 в 09:28 10968 3

Снимка Фейсбук на Трайчо Трайков

Шофьори спират на аварийни светлини и вдигат капаците на автомобилите, за да не плащат зона в центъра на София.

За това съобщи кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук. 

По думите му автомобилите са с извънсофийска регистрация и блокират движението в центъра. 

Днес сутринта на бул. „Цар Освободител“ и улиците „Дондуков“ и „Раковски“ е проведена нерегламентирана акция за спиране на автомобили на пътното платно. Инициативата не е съгласувана с отговорните институции. На място са екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност, които премахват неправомерно паркираните автомобили и съставят актове по съответния ред, съобщи Столична община. 



"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", пише Трайков във фейсбук. 

Симпатизанти и представители на партия „Величие“ проведоха демонстрацията в района на "Триъгълника на властта", където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“, по думите им — в знак на протест. Основното искане на протестиращите е оставка на правителството. 

    Moirae

    28.11 2025 в 10:50

    Чудехме се къде са Иzражданьи на протеста срещу бюджет по модела на Пеевски и ето го отговора - решават да направят контрапротест...

    IvoIvo

    28.11 2025 в 10:37

    Боже, колко оригинално!

    Mateevk

    28.11 2025 в 09:55

    Паркирането е само повод. Вижте какво пише на колите. Българинът така и не разбра, че няма кой да дойде и да ни свърши работата, а тя се състои в следното:
    - Да прогоним с камъни тандема Борисов и Пеевски, но без за това да обръщаме резбата в пропутинска.
    Да, не е лесно, но трябва да го направим. Нямаме друг избор.
     
