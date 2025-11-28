Коли от провинцията опитват да блокират центъра на София, правят се на развалени

Шофьори спират на аварийни светлини и вдигат капаците на автомобилите, за да не плащат зона в центъра на София.

За това съобщи кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук.

По думите му автомобилите са с извънсофийска регистрация и блокират движението в центъра.

Днес сутринта на бул. „Цар Освободител“ и улиците „Дондуков“ и „Раковски“ е проведена нерегламентирана акция за спиране на автомобили на пътното платно. Инициативата не е съгласувана с отговорните институции. На място са екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност, които премахват неправомерно паркираните автомобили и съставят актове по съответния ред, съобщи Столична община.





"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", пише Трайков във фейсбук.

Симпатизанти и представители на партия „Величие“ проведоха демонстрацията в района на "Триъгълника на властта", където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“, по думите им — в знак на протест. Основното искане на протестиращите е оставка на правителството.