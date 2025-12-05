Почина поетесата Ружа Велчева. Тъжната новина съобщи синът ѝ във фейсбук.

Скъпата ми майка почина днес. Бог да я прости и вечна и памет. Беше невероятен човек, който "лекари" пратиха на онзи свят доста по-рано, отколкото трябваше. Не ги мразя - жал ми е тях, че така безсъвестно си играят със съдбите на хората. Майка ми имаше в себе си още толкова много стихове и разкази, които останаха ненаписани. Проклети да са всички "политици", които ни прогониха от България, които ни разделиха с най-свидните хора! Мамо, толкова много ще ми липсваш! Дано спомените ми с теб никога не избледнеят, но обичта ми към теб е вечна!, Това написа прощално синът ѝ Николай Колев.

Ружа Велчева е носител на Първа награда за поезия в Националния конкурс „Свищовски лозници“ и на юбилейния 15-и конкурс на името на Никола Вапцаров, организиран от НЧ “Н. Вапцаров“ – София, втора награда за хайку в Международния поетичен конкурс в Мелник, първа награда за разказ в международния литературен конкурс „Изящно перо“ на Салона за българска духовност и култура – Чикаго, първа награда за разказ и трета награда за стихотворение в Националния литературен конкурс на НЧ “Хр. Смирненски“ – София, първа и специална награда за разказа „Щастлив на дъното“ на е-сайт „Червеният ездач“, специална награда за криминален разказ от националния конкурс на НБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново, както и много други национални награди от различни конкурси за поезия и проза.

Нейни стихове са преведени и публикувани в различни антологии на испански, английски, френски, сръбски, украински и китайски езици.

Член на Световното движение „POETAS DEL MUNDO“ и Лига на българските писатели в САЩ и по света. Член на Съюза на българските писатели.

Автор на 16 книги. Последната ѝ стихосбирка „На върха на иглата“ е двуезична, на български и испански.