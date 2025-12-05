Ватиканът не позволи на жени да стават дякони

Маргарита Генчева 05 декември 2025 в 16:45 927 5
Високопоставена ватиканска комисия е гласувала против допускането на жени да служат като дякони. Така се запазва практиката в църквата за изцяло мъжко духовенство, съобщава Ройтерс, като цитира доклад на комисията, представен на папа Лъв в четвъртък.

Според доклада историческите данни и богословските изследвания "изключват възможността" жените да стават дякони на този етап. В Римокатолическата църква дяконите могат да кръщават, да свидетелстват бракове и да водят опела, но литургията може да бъде отслужена само от свещеник или епископ. Папа Франциск отвори дискусията за дяконисите през 2016 г. 

В Православната църква дяконите също не могат да отслужват литургия. Съществува т.нар. "аварийно" кръщение, когато всеки кръстен православен християнин може да извърши кръщение над свой близък при смъртна опасност, ако наблизо няма храм или свещеник, който да дойде да отслужи тайнството. 

Александрийската гръцка патриаршия възстанови древния чин на дяконисите през 2016 г., а за първи път миналата година жена беше ръкоположена за дякониса по византийския чин в Зимбабве, което породи оживени дискусии в поместните православни църкви, пише сайтът Двери.бг. 

Решението на Ватикана американската организация Women’s Ordination Conference нарече „дълбока и богословски незащитима обида“. Папа Лъв досега не е изразявал позиция за дяконисите, предава още Ройтерс. 

За първи път Анлгликанската църква се оглавява от жена - Сара Мълали, която в началото на следващата година официално ще заеме поста на Кентърбърийски епископ. През 2014 г. Анликанската църква позволи на жени да стават епископи. 

В историята на християнството дяконското служение възниква като нужда за социална и духовна грижа, и катехизация на новообърнатите християни. 

 

    Маргарита Генчева

    Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.

    sandman

    06.12 2025 в 02:43

    Продължавай да дуднеш бе първосигнален примитивен тиквист.

    baba Yaga

    05.12 2025 в 21:25

    Ами бог избра жена да зачене детето му, и от мъж и жена се ражда или мъж или жена, това че се е родил син, не прави женският вид по долен, все пак за живота на човека, жената е най важна. Майка, баба, любима,.

    sandman

    05.12 2025 в 20:32

    Ето го и типичният примитивен питек-тиквист с първичните си реакции.
    хахахахаха
    Леле че сте елементарни.

    Gunteer

    05.12 2025 в 18:15

    Колко ли трябва да мразиш жените, но пък да обичаш педофилите...

    sandman

    05.12 2025 в 17:10

    Браво! Този който е гласувал "ЗА" да го прогонят с тояги.
     
