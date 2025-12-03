Анонимните антиправителствени демонстрации извадиха нови градове на картата с протести

Протестите на анонимни организатори, които бяха обявени в десетина града като продължение на антиправителствените, събраха граждани и политически активисти по площадите в страната в сряда вечер.

Много от участниците са и против въвеждането на еврото, а са излезли и заради местни каузи. Сред градовете, където се проведоха протестните демонстрацииq са София, Русе, Благоевград, Ямбол, Пазарджик, Враца, Видин, Сливен, Велико Търново и Монтана.

Монтана

Въпреки дъжда над 300 души излязоха на протест в Монтана. Гражданите са се събрали на площад "Жеравица" пред сградата на Областна администрация в града с искане за оставка на правителството и провеждане на предсрочни избори, пише БНР.

Протестът е бил организиран от млади хора от града и региона в социалните мрежи, без участието на партии. Демонстрацията е преминала мирно, без инциденти.

Гражданите са скандирали „Мафия“, „Мутри вън“, „Оставка“. Протестиращите са носели и плакати „Не се ли наядохте“, „Искам да остана в България – дайте ми причина“, „Бъдеще за децата ни“.

Ямбол

Ямболци също излязоха на протест, отново организиран в социалните мрежи. Основното искане е за оставка на правителството, но са присъствали и такива, които са против приемането на еврото.

Протестиращи на различна възраст са се събрали пред сградата на Народно читалище „Съгласие 1862“. Те са издигнали плакати с надписи „Оставка“, „Прасетата са в кочината, не в парламента“, „Лев, свобода, България“ и др.

Активисти на партиите „Възраждане“, „Величие“ и „Продължаваме промяната“ също са присъствали на протеста. Те обаче са отбелязали пред медиите, че са в качеството си на граждани и протестът не е партиен.

Пазарджик

И граждани на Пазарджик излязоха на протест в центъра на града. Множеството скандираше "Мафия" и "Оставка", предадоха местни медии. Митингът е бил непартиен, но както в Ямбол, сред хората е имало политици от ПП, Меч, "Възраждане" и "Величие".

Видин

Демонстранти излязоха и във Видин. Протестът се е организирал отново в социалните мрежи .

Хората са се събрали на централния площад „Бдинци“ пред сградата Община Видин. Част от протестиращите са развявали български знамена. Запяли са и химна на България. Присъстващите са скандирали "Оставка" и "Мафия".

Русе

Стотици русенци излязоха на протест пред сградата на Общината и се обявиха както против управлението на страната, така и срещу кмета Пенчо Милков от БСП.

Русенци заявиха протеста си още миналата седмица, когато кметът Милков обяви увеличение на местните данъци и такси за имоти и превозни средства.

След бурни дискусии обаче вчера кметът оттегли предложението си, но протестът се състоя и на него се събраха стотици граждани, които свързаха отмяната на увеличението с разпореждането от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски към кметовете да запазят ставките от миналата година.

Враца

Врачани също протестираха с искане за оставка на правителството. Те се самоорганизираха също в социалните мрежа въпреки противоречивата информация.

За утре вечер във Враца се организира протестно шествие по централната пешеходна улица в града.

Разград

Граждани на Разград също се събраха тази вечер на протест пред сградата на Общината и областната администрация.

Протестът е нямал формален организатор и е изцяло гражданска инициатива.

Сред исканията на протестиращите са по-добро управление, по-добри перспективи за младите хора в България и за прозрачност при разходването на публичните средства. Участници в протеста отбелязаха и проблемите с водните загуби, както и нуждата от по-висока ефективност в управлението на ресурсите.

Към протестиращите се присъединиха и група младежи, които започнаха да скандират „Оставка“.

Велико Търново

Стотици се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново на граждански протест срещу правителството. Наложило се е полицията да затвори за автомобилно движение две от лентите на главната улица в града.

В изцяло самоорганизиран протест, без политически партии зад него, студенти и млади семейства излязоха, за да заявят недоволството си. Демонстрантите, носещи саморъчни плакати от картон и парчета кашони, са настоявали за оставката на правителството и предсрочни избори.

Към демонстрацията се е присъединила и футболна агитка. Въпреки това, и въпреки липсата на подадено уведомление в Общината и Полицията за провеждането на протеста, не се е стигнало до ексцесии и арести.

Благоевград

Въпреки че протестът, насрочен за днес в Благоевград срещу проектобюджета за следващата година, беше отменен, десетки благоевградчани се събраха пред сградата на Общината с искане за оставка на правителството и против статуквото.

Протест с искания за оставка на правителството и за запазване на българския лев се състоя тази вечер и в Дупница с десетки участници.

Сливен

Граждани в Сливен също се събраха на протест пред сградата на Общината в града. Протестът не бе предварително обявен. Сутринта в социалните мрежи се появи обява за планирания протест, но следобед тя бе изтрита.

И вечерта не се появи организатор, а дошлите представители на ПП-ДБ обявиха, че протестът не е техен.

По време на протеста обаче се стигна до напрежение между протестиращи и полиция, след като група маскирани младежи се включиха в митинга пред Общината и започнаха да хвърлят димки и пиратки. При опит да бъде арестуван един от младежите, според свидетелствата на хората на протеста, полицай го е ударил и това възпламени множеството.

Преди да бъде подгонен от полицията, един от маскираните обяснил, че това е "техният начин за протест срещу правителството".

София

Макар и малоборен, протест се проведе и в Тригълъника на властта в столицата, предаде Нова ТВ.

Малко след 18:00 часа граждани се събраха пред сградата на Министерския съвет. По думите им, протестът им е бил спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи. Появи се и информация в медиите, че част от протестиращите са били организирани от Гражданска инициатива "Будители".

На място имаше полицейско присъствие, а движението в района се извършваше нормално.

За протеста в столицата не е имало предварително подадено уведомление към Столичната община, съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ в СДВР.

По думите му полицията е получила информация ден по-рано за организирано събиране, което не е заявено по установения ред. На място – около КПП-тата, разположени по стандартен план за сигурност – служителите са извършили проверки на младежи, струпали се около района.

При проверките са били намерени множество вещи за прикриване на лицето, както и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие. В един от участниците е открито и газово оръжие.

Иззети са маски, пиратки, боксове, газово оръжие и други опасни предмети. След установяване на самоличността на младежите и кратък престой в районното управление, групата бързо се е разпръснала.

Има само един задържан и за него се твърди, че е на 18 години. Предстои да се изясни самоличността. Нямал е документи в себе си.

Полицията е идентифицирала основно непълнолетни и младежи до 18-годишна възраст. За тях ще бъдат образувани преписки, които ще бъдат изпратени по компетентност в районните управления.