Орбан ще съди ЕК, ако заобиколи ветото му върху санкциите срещу закупуването на руски газ

OFFNews 05 декември 2025 в 13:22 579 1
Орбан

Снимка GettyImages
Виктор Орбан

Унгария ще съди Европейската комисия, ако тя заобиколи ветото на Будапеща върху планираните санкции срещу закупуването на руски газ и петрол, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ.

В интервю за унгарското обществено радио Орбан подчерта, че "Брюксел играе непочтено", тъй като представя забраната за внос на руски нефт и газ като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент.

Той обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".

Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава" и подчерта, че въпреки че съдебният процес ще бъде дълъг и няма да реши незабавно проблема, Унгария трябва да изпрати ясен сигнал, че ЕС "е загърбил върховенството на закона и злоупотребява с властта си".

    Far Rider

    05.12 2025 в 14:32

    Ще му се на парасьонака да има последната дума, ама унгарските му номера вече не минават. Заболяго и продължението на гърба от санкциите срещу неговата диктатура превърнала държавата в сателит на Русия подобен на Задунайская губерния.
     
