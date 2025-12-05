КС не реши въпроса за лихвата върху надвзетите осигуровки

Конституционният съд отклони искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да обяви в разрез с основния закон текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лихвата при надвзети осигуровки.

Става дума за това, че когато въз основа на акт на орган по приходите държавата е събрала недължими данъци, тя ги връща на гражданите и бизнеса с лихвите за изтеклия период. Не така стои въпросът недължимите осигуровки, които се връщат на практика без лихва.

КС обаче не постигна необходимото мнозинство, за да обяви текста като противоконституционен, тъй като за това гласуваха по-малко от половината съдии.

Според ВАдС текстът от ДОПК погазва принципите на правовата държава, равенство пред закона, отговорност на държавата за вреди и за неприкосновеност на частната собственост.

В чл. 129, ал. 6 от ДОПК е записано, че "недължимо внесени или събрани суми, с изключение на задължителни осигурителни вноски, се връщат със законната лихва за изтеклия период, когато са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите". В останалите случаи сумите се връщат със законната лихва от деня, в който е трябвало да бъдат възстановени.

Адвокатският съвет посочва, че с нея се правят две разграничения на размера на дължимите лихви. Едно от тях е дали сумите са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите. Когато този акт бъде отменен като незаконосъобразен или прогласен за нищожен, държавата дължи връщане на платено с лихвите за целия изтекъл период.

Така според ВАдС държавата е лишила данъчно задълженото лице за определен период от време (често пъти години) "от владението и правото на разпореждане с лични парични средства", изтъква ВАдС и определя това общо правило като логично и справедливо. От съюза изтъкват, че в една и съща разпоредба са установени противоречиви и взаимноизключващи се правни норми - от една страна, има едно логично и справедливо общо правило, а от друга – едно необосновано и несправедливо изключение за осигурителните вноски.