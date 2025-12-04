Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, не познавам Бобоков

Задържаният с 31 хиляди лева по време на погрома след многохилядния протест в София Симеон Петров твърди, че намерените у него пари в различни купюри с имена на столични улици са били от наеми на апартаменти.

"Предполагаме, че парите е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов във вторник.

"Това са имена на улици, на които държа апартаменти и ги давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка през банкомат. Голяма част от сумата е за ремонт, а другата - от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", разказа Симеон Петров по Нова тв.

Снимка: МВР

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Отношението беше доста грубо. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни“. При ареста предупредих, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Петров.

По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха парите и личната ми карта. Казах им, че на бележката са написани имена на улици в София, където има апартаменти и мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той.

И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди, че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.