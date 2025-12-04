Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, не познавам Бобоков

OFFNews 04 декември 2025 в 09:34 9579 12
Симеон Петров

Снимка Кадър Нова тв
Симеон Петров

Задържаният с 31 хиляди лева по време на погрома след многохилядния протест в София Симеон Петров твърди, че намерените у него пари в различни купюри с имена на столични улици са били от наеми на апартаменти. 

"Предполагаме, че парите е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов във вторник.

"Това са имена на улици, на които държа апартаменти и ги давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка през банкомат. Голяма част от сумата е за ремонт, а другата - от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", разказа Симеон Петров по Нова тв. 

Снимка: МВР

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Отношението беше доста грубо. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни“. При ареста предупредих, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Петров.

По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха парите и личната ми карта. Казах им, че на бележката са написани имена на улици в София, където има апартаменти и мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той.

И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди, че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    510

    12

    sandman

    04.12 2025 в 14:26

    -3
    +0
    Еееееее! Ама това не е ли кмета на Лозенец бе?
    Или са просто роднини някакви?

    -7500

    11

    Gunteer

    04.12 2025 в 13:34

    -6
    +1
    Октим, мдааа... Ебати добитъка. Няма такива изродени никъде другаде, само в България всеки втори е с такава мутра.

    47

    10

    Октим

    04.12 2025 в 13:24

    -1
    +6
    За такава физиономия някъде дават доживотна присъда ....

    510

    9

    sandman

    04.12 2025 в 13:21

    -3
    +0
    Имал пари - носил. Даже и обяснения не е длъжен да дава.

    Типичен заблатен питек от Блатото (клас меринджей).
    Лъха хентелегентност от него.

    2970

    8

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 13:15

    -1
    +13
    То едва ли има нормален човек, който да държи така пари, събрани от наеми. Цялата работа понамирисва, но хубавото е, че лесно може да се провери.

    6764

    7

    GB

    04.12 2025 в 12:57

    -0
    +20
    За да е собственик, ще има нотариален акт за всяко жилище.

    Щом отдава под наем, ще има договорите за всяко жилище.

    Щом наемащите са му плащали наем, всеки такъв ще удостовери това.

    Има и още възможности за проверка - данъци, свидетели, съдебни регистри от изповядване на сделките.......

    11015

    6

    Миле Елисеев

    04.12 2025 в 11:56

    -0
    +28
    "Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта"... това не би го добавил един нормален човек, говорещ истината. И като тръгва, нормален човек, да внася пари в банка си ги разделя и надписва според източника на средствата? Цялата история звучи като зле скалъпена лъжа.

    3920

    5

    Constanza

    04.12 2025 в 11:47

    -0
    +17
    "Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта."

    А как - по банков път?

    7550

    4

    alfakentavur

    04.12 2025 в 11:11

    -0
    +14
    Както и тегленето, така и внасянето на банкомат има ограничения. И като брой купюри. И други в зависимост от картата.
    За да внесеш такава сума на банкомат може да ти трябват часове.
    Ако внасяш на каса над 5000 лева се иска декларация за произход на средствата. На банкомат това няма как да стане. Така че бих предположил, че не можеш да внесеш повече от 5000 лева през банкомат.

    3146

    3

    1215

    04.12 2025 в 10:59

    -3
    +29
    Ми да направят справка и ще го хванат в лъжа.Този циганоид държи имоти в най скъпите квартали според него.И би следвало да е платил данъци за тях.
     
    X

    Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews