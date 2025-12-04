Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, не познавам Бобоков

Задържаният с 31 хиляди лева по време на погрома след многохилядния протест в София Симеон Петров твърди, че намерените у него пари в различни купюри с имена на столични улици са били от наеми на апартаменти.
"Предполагаме, че парите е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов във вторник.
"Това са имена на улици, на които държа апартаменти и ги давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка през банкомат. Голяма част от сумата е за ремонт, а другата - от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", разказа Симеон Петров по Нова тв.
Снимка: МВР
"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Отношението беше доста грубо. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни“. При ареста предупредих, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Петров.
По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.
"Там ми направиха втори обиск. Снимаха парите и личната ми карта. Казах им, че на бележката са написани имена на улици в София, където има апартаменти и мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той.
И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди, че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.
510
12
04.12 2025 в 14:26
Или са просто роднини някакви?
-7500
11
04.12 2025 в 13:34
47
10
04.12 2025 в 13:24
510
9
04.12 2025 в 13:21
Типичен заблатен питек от Блатото (клас меринджей).
Лъха хентелегентност от него.
2970
8
04.12 2025 в 13:15
6764
7
04.12 2025 в 12:57
Щом отдава под наем, ще има договорите за всяко жилище.
Щом наемащите са му плащали наем, всеки такъв ще удостовери това.
Има и още възможности за проверка - данъци, свидетели, съдебни регистри от изповядване на сделките.......
11015
6
04.12 2025 в 11:56
3920
5
04.12 2025 в 11:47
А как - по банков път?
7550
4
04.12 2025 в 11:11
За да внесеш такава сума на банкомат може да ти трябват часове.
Ако внасяш на каса над 5000 лева се иска декларация за произход на средствата. На банкомат това няма как да стане. Така че бих предположил, че не можеш да внесеш повече от 5000 лева през банкомат.
3146
3
04.12 2025 в 10:59
