Говорит США: Има риск европейската цивилизация да бъде заличена

Вашингтон отправи днес предупреждение относно риска от "цивилизационно заличаване в Европа" и заяви, че ако настоящите тенденции продължат, то европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години и дори по-рано. Това предупреждение Белият дом отправи в документ от 33 страници, дефиниращ стратегията на САЩ за националната сигурност и публикуван днес. С текста се е запознала френската информационна агенция Франс прес.

В документа се отправя призив и САЩ да възстановят американското превъзходство в Латинска Америка.

САЩ искат да сложат край на масовата миграция по света и да превърнат контрола по границите в главен елемент на американската национална сигурност, се посочва още в текста.

"Ерата на масовите миграции трябва да приключи. Сигурността по границите трябва да е основен елемент в националната сигурност“, се казва в документа.

„Ние трябва да защитаваме нашата страна срещу инвазиите, не само срещу неконтролируемите миграции, но също и срещу трансграничните заплахи, като тероризма, наркотиците, шпионажа и трафика на хора“, се добавя в документа, цитиран от БТА.

В него Белият дом призовава Япония и Южна Корея да направят повече, за да подкрепят отбраната на Тайван пред Китай.

"Ние трябва да подтикнем тези страни да увеличат разходите си за отбрана, като поставят акцента върху нужните способности за разубеждаване на противниците да атакуват Тайван“, се казва в документа, публикуван днес.

Междувременно Ройтерс съобщи, че американски представители са поискали Европа да поеме по-голямата част от отбранителните способности на НАТО, от разузнаване до ракети, до 2027 г.

Според агенцията, позовавайки се на източници от Пентагона, са заявили това на среща с няколко европейски делегации.

„Прехвърлянето на тази тежест от САЩ към европейските членове би променило радикално начина, по който Вашингтон си сътрудничи с най-важните си военни партньори“, пише изданието.

Отбелязва се, че на срещата представители на Пентагона са заявили, че Вашингтон все още не е доволен от напредъка на Европа в изграждането на отбранителните си способности.

Американски представители заплашиха, че ако Европа не успее да спази крайния срок от 2027 г., САЩ може да се оттеглят от някои отбранителни механизми на НАТО, съобщиха източници.

Те обаче не обясниха как САЩ ще оценят напредъка на Европа в поемането на по-голяма отговорност.

„Не е ясно също дали крайният срок от 2027 г. отразява позицията на Белия дом или просто мнението на някои представители на Пентагона“, пише изданието, подчертавайки, че във Вашингтон има сериозни разногласия относно военната роля на САЩ в Европа.

Няколко европейски представители заявиха, че крайният срок 2027 г. е нереалистичен, независимо от оценката на Вашингтон за напредъка, тъй като Европа се нуждае от повече от пари и политическа воля, за да замени бързо някои американски сили и активи.

По-специално, изданието отбелязва, че европейските членове на НАТО са изправени пред забавяния в производството на военна техника.

Отбелязва се, че въпреки че американски представители са настоявали Европа да купува повече американски оръжия и техника, някои от най-ценните части биха били доставени няколко години по-късно, ако бъдат поръчани днес.

САЩ предоставят и възможности, които не могат да бъдат просто закупени, като например уникални разузнавателни, наблюдителни и идентификационни данни, които се оказаха ключови във военните операции на Украйна.

Представител на НАТО коментира, че европейските съюзници вече са започнали да поемат повече отговорност за сигурността на континента, но отказа да се ангажира с краен срок 2027 г.

„Съюзниците признаха необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбрана и прехвърляне на тежестта на конвенционалните оръжия от Съединените щати към Европа“, каза представителят.

Европейските страни като цяло приеха искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и обещаха значително да увеличат разходите за отбрана.

Европейският съюз си постави за цел да бъде подготвен за самоотбрана до 2030 г. Властите на ЕС признаха, че трябва да отстранят пропуските в своите системи за противовъздушна отбрана, дроновете, възможностите за кибервойна и боеприпасите.